Это хорошо как для Украины, так и для США, –У Трампа положительно оценили соглашение о недрах

Подписание соглашения о полезных ископаемых является важным как для США, так и для Украины. В администрации Трампа считают, что договоренность будет двигать страны к процветанию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир Fox News.

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Украина и США подписали соглашение о недрах

Украине и США удалось согласовать все детали исторического соглашения об инвестиционном фонде восстановления США – Украина и подписать соответствующий документ. Контроль над полезными ископаемыми полностью получила украинская сторона, а сам фонд поделили 50 на 50.

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент отметил, что подписание соглашения было необходимым, а экономическое партнерство между странами нужно обеим сторонам.

Это важное соглашение, и у меня есть два слова для повестки дня: мир и процветание. И это движет как Америку, так и Украину в этом направлении,

– прокомментировал договоренности Бессент.

Важно также, что подписанное соглашение нужно для восстановления потраченных ресурсов на войну в Украине. В США вернутся миллиарды долларов. Так о пользе от заключения соглашения сказал советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц.

Эта сделка полезна для американских налогоплательщиков, которые возвращают миллиарды долларов, которые мы вложили в поддержку Украины. Это полезно для Украины... с точки зрения ее развития и реконструкции, и это полезно для ее безопасности,

– отметил Уолц.

Добавим, что в СМИ проанализировали важность подписания соглашения о недрах. Аналитики считают, что привилегированный доступ к украинским ресурсам может значительно укрепить приверженность Дональда Трампа к Украине. А Россия взамен получила знак, что Соединенные Штаты очень преданы процессу заключения мира.