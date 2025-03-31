Трамп пригрозил "большими проблемами" Зеленскому, если тот откажется от сделки об ископаемых
- Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами" из-за возможного отказа от соглашения об ископаемых со США.
- Зеленский ранее говорил, что Украина только получила проект соглашения, который отличается от предыдущих договоренностей.
Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление относительно соглашения об ископаемых с Украиной. Его обсуждение длится уже много времени, но подписание до сих пор так и не состоялось.
Трамп сказал журналистам, якобы Президент Украины Владимир Зеленский хочет от соглашения отказаться. Об этом пишет Reuters, как заметил 24 Канал.
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Трамп озвучил острый комментарий о соглашении об ископаемых США и Украины
На борту президентского самолета Дональд Трамп пообщался с представителями прессы в ночь на 31 марта по киевскому времени. И там американский глава государства заявил, что Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от соглашения о добыче полезных ископаемых.
Соглашение, по словам Трампа, является критически важным. И если президент Украины действительно пойдет на такой шаг как отказ, то столкнется с "большими проблемами".
Он пытается отказаться от соглашения по редкоземельным элементам. И если он это сделает, у него будут проблемы, большие, большие проблемы,
– буквально сказал Трамп.
Также президент США высказался относительно членства Украины в НАТО. Трамп сказал, что Зеленский хочет видеть Украину в НАТО, "но она никогда не будет членом НАТО, и он это понимает".
Предпосылки текущей ситуации с соглашением об ископаемых
- Напомним, 28 марта Зеленский сказал, что Украина только что официально получила от США проект соглашения. Но это "совсем другой документ, там много всего, о чем не говорилось, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны отвергали уже".
- Далее президент Украины хочет увидеть результаты анализа документа от юристов. А пока он не хочет "реагировать на каждый месседж".
- Действительно, новый проект соглашения предусматривает значительный контроль США над инвестициями в украинские ресурсы, а еще и может создать препятствия для вступления Украины в ЕС. При этом Украина должна компенсировать уже оказанную помощь от США.
- Это соглашение, в рамочном виде, планировали подписать 28 февраля, когда Зеленский и Трамп встретились в Белом доме. Но тогда между главами государств произошел публичный конфликт, и подписание документа отложили.