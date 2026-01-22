Гренландская ставка Трампа: СМИ раскрыли детали возможной сделки по будущему для острова

Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг рамочной договоренности относительно будущего Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. После заседания Альянса стороны обсуждали компромиссный вариант.

Трамп продолжает заявлять, что только США смогут гарантировать безопасность Гренландии. Об этом пишут несколько иностранных СМИ, в частности The New York Times и Axios.

Что могут получить США?

Как пишет The New York Times, после заседания НАТО стороны обсуждали компромиссный вариант, по которому Дания сохранит суверенитет над островом, но предоставит США право разместить военные базы на отдельных участках территории. Идея, по данным источников, была предложена Рютте и сравнивается с британскими военными зонами на Кипре.

В Альянсе заявили, что переговоры между США, Данией и Гренландией будут продолжаться с целью недопущения усиления влияния России и Китая в регионе.

Обратите внимание! Трамп ранее в Давосе настаивал, что США "нуждаются" в Гренландии для национальной безопасности и заявлял, что его устроит только право собственности на остров. Он пригрозил Европе экономическими последствиями и последствиями для безопасности, но заверил, что не будет применять военную силу.

По данным Axios, рамочное соглашение предусматривает обновление оборонного соглашения США и Дании 1951 года, расширение присутствия НАТО в Арктике, размещение системы ПРО "Золотой купол" и меры противодействия влиянию России и Китая. При этом передача суверенитета над Гренландией не предусматривается.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос контроля над Гренландией на переговорах не обсуждался, а речь шла об усилении коллективной безопасности в Арктике.

Ожидается, что в ближайшие недели США начнут переговоры с Данией и Гренландией по потенциальной сделки.

Как в Европе реагируют на заявления Трампа?