Кремль теряет последних друзей: все больше союзников отворачиваются от Путина, – Euobserver

Китай принял решения, которые могут существенно ослабить позиции России в энергетической и транспортной сферах. На этом фоне другие страны также все активнее демонстрируют дистанцирование от Кремля.

Об этом пишет обозреватель Эдвард Лукас для Euobserver.

Как союзники Кремля начинают отдаляться от Путина?

По словам автора, Пекин отказался поставлять морские силовые установки, необходимые России для развития арктического Северного морского пути. Кроме того, фактически приостановилась реализация газопровода "Сила Сибири-2" мощностью 50 миллиардов кубометров в год.

Как отмечает Лукас, Китай настаивает на закупке российского газа по цене около 50 долларов за тысячу кубометров, что примерно в пять раз меньше стоимости, на которую рассчитывал Кремль. В то же время у Пекина есть альтернативные источники поставок энергоносителей, что значительно укрепляет его переговорные позиции.

Обозреватель также обратил внимание на то, что Россия утратила возможность диверсифицировать экспорт газа. После прекращения в 2027 году оставшихся поставок трубопроводного газа в Европейский Союз Москва станет еще более зависимой от китайского рынка.

Дополнительным фактором давления стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По мнению Лукаса, из-за повреждений инфраструктуры России может потребоваться импорт отдельных нефтепродуктов из Китая, что еще больше усилит зависимость Кремля от Пекина.

В то же время, как отмечает обозреватель, слабость России все чаще замечают и другие государства. В частности, Казахстан недавно ограничил импорт большинства видов российской пшеницы, президент Азербайджана Ильхам Алиев публично выразил поддержку Украине, а Армения продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение с Турцией и Азербайджаном, не дожидаясь действий со стороны России.

По мнению Эдварда Лукаса, совокупность этих событий свидетельствует о постепенном ослаблении международных позиций Кремля и росте его зависимости от Китая.

Напомним, The Wall Street Journal пишет, что после начала полномасштабной войны Россия все больше зависит от Китая, который усилил свое политическое и экономическое влияние. По данным издания, отношения между Москвой и Пекином из партнерства превратились в модель, в которой Китай диктует условия.

После 2022 года Китай активно поддерживает российскую экономику, закупая нефть со скидками, поставляя необходимые компоненты и помогая обходить санкции. В свою очередь, Россия все больше зависит от китайского рынка: доля Китая в ее внешней торговле выросла почти до 40%.