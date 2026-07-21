Про це пише оглядач Едвард Лукас для Euobserver.

Як союзники Кремля починають віддалятися від Путіна?

За словами автора, Пекін відмовився постачати морські силові установки, необхідні Росії для розвитку арктичного Північного морського шляху. Крім того, фактично зупинилася реалізація газопроводу "Сила Сибіру-2" потужністю 50 мільярдів кубометрів на рік.

Як зазначає Лукас, Китай наполягає на закупівлі російського газу за ціною близько 50 доларів за тисячу кубометрів, що приблизно у п'ять разів менше від вартості, на яку розраховував Кремль. Водночас Пекін має альтернативні джерела постачання енергоносіїв, що значно посилює його переговорні позиції.

Оглядач також звернув увагу, що Росія втратила можливість диверсифікувати експорт газу. Після припинення у 2027 році решти поставок трубопровідного газу до Європейського Союзу Москва стане ще більш залежною від китайського ринку.

Додатковим фактором тиску стали українські удари по російських нафтопереробних заводах. На думку Лукаса, через пошкодження інфраструктури Росії може знадобитися імпорт окремих нафтопродуктів із Китаю, що ще більше посилить залежність Кремля від Пекіна.

Водночас, як зазначає оглядач, слабкість Росії дедалі більше помічають й інші держави. Зокрема, Казахстан нещодавно обмежив імпорт більшості видів російської пшениці, президент Азербайджану Ільхам Алієв публічно висловив підтримку Україні, а Вірменія продовжує відновлення залізничного сполучення з Туреччиною та Азербайджаном, не очікуючи на дії Росії.

На думку Едварда Лукаса, сукупність цих подій свідчить про поступове послаблення міжнародних позицій Кремля та зростання його залежності від Китаю.

Нагадаємо, The Wall Street Journal пише, що після початку повномасштабної війни Росія дедалі більше залежить від Китаю, який посилив свій політичний та економічний вплив. За даними видання, відносини між Москвою та Пекіном із партнерства перетворилися на модель, у якій Китай диктує умови.

Після 2022 року Китай активно підтримує російську економіку, купуючи нафту зі знижками, постачаючи необхідні компоненти та допомагаючи обходити санкції. Натомість Росія дедалі більше залежить від китайського ринку: частка Китаю в її зовнішній торгівлі зросла майже до 40%.