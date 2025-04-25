Союзники США обеспокоены планом Трампа позволить России оставить за собой оккупированные земли, – CNN

Некоторые союзники США обеспокоены условиями, которые администрация Трампа продвигает для прекращения войны в Украине. Кроме того, европейцы начали готовиться к очередному раунду переговоров на высоком уровне между США и Россией.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что беспокоит союзников США в плане Трампа по Украине

Один из дипломатических источников издания заявил, что концепция администрации Трампа, представленная на прошлой неделе в Париже, предусматривает значительные жертвы со стороны Киева, в частности признание США Крыма российской территорией и передачу Украиной значительных участков территории России.

Многие дипломаты стран-членов Альянса заявили, что они обеспокоены тем, что предлагает администрация Трампа, поскольку считают, что такие условия посылают опасный сигнал Владимиру Путину и другим мировым лидерам, в частности Си Цзиньпину, о том, что незаконные захваты могут быть вознаграждены.

Речь идет о фундаментальных принципах международного права. Речь идет о нашем собственном существовании и ослабление любых гарантий, которые моя или другие страны имеют для нашей собственной независимости. Если одна страна в Европе находится под давлением или вынуждена отказаться от части своей законной территории, территории, которая была признана частью Украины... если одна страна в Европе вынуждена это сделать, ни одна страна в Европе или где-либо еще не может чувствовать себя в безопасности, в НАТО или без НАТО,

– заявил один восточноевропейский дипломат в интервью изданию.

Кроме того, предложение де-факто признать Крым российским перечеркнуло бы многолетнюю политику США, которая утверждала, что, несмотря на российскую оккупацию, полуостров является украинской территорией. В то же время европейские чиновники заявляют, что они не пойдут этим путем, оставив США в изоляции.

Азиатские союзники США также все больше обеспокоены тем, что соглашение о прекращении войны, которое бы вознаградило Россию после смертоносного конфликта, может привести к его завершению.

В частных разговорах с американскими партнерами азиатские дипломаты четко выразили свое беспокойство относительно глобальных последствий урегулирования, которое нарушает границы Украины.

Китай наблюдает. Мы сказали об этом администрации Трампа. Мы обеспокоены тем, как они могут воспринять любое прекращение войны, которое, как представляется, вознаградит Россию за кровопролитие,

– отметил один из азиатских дипломатов.

Какие есть ожидания от встречи Виткоффа и Путина

В то же время сейчас все внимание приковано к ожидаемой встрече спецпосланника Стива Виткоффа с Путиным в пятницу, 25 апреля.

Существуют опасения относительно того, какие дополнительные обещания Путин может дать Виткоффу, чтобы завоевать расположение США.

Правда, пока неизвестно, какой уровень давления будет применен во время четвертой поездки Виткоффа в Россию, ведь США рассчитывают на быстрое завершение войны и то, что американский посол в прошлом повторял аргументы Путина.

В издании также отметили, что в четверг, 24 апреля, Трамп выразил недовольство российским лидером после массированной атаки на Киев, что они были "не нужны и очень несвоевременны".