Среди союзников США в Персидском заливе растет недовольство политикой Трампа, – WP

Правительства Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта и Бахрейна выразили единое недовольство администрацией Дональда Трампа из-за его неспособности урегулировать конфликт с Тегераном. Из-за постоянных ракетных ударов и атак беспилотников арабские государства начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения больших военных объектов США на своих территориях.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на арабских и западных чиновников.

Какие настроения царят среди союзников Трампа в Персидском заливе?

Недовольство в регионе вызвано непоследовательностью американского президента. В последние недели он неоднократно угрожал Ирану, но впоследствии отзывал свои заявления, ссылаясь на прогресс в переговорах.

Трамп начал эту войну, и мы платим за это высокую цену,

– отметил один из чиновников Персидского залива на условиях анонимности.

По его словам, уровень недовольства в отношении Соединенных Штатов достиг пика с февраля, когда американские и израильские силы провели атаки на иранские объекты.

Хотя Катар и Бахрейн продолжают принимать большие американские базы, разочарование заставляет некоторые государства искать новые договоренности. На прошлой неделе Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне.

Этот пакт свидетельствует о том, что три влиятельных суннитских государства пытаются диверсифицировать свои партнерские отношения в сфере безопасности. По их мнению, США недостаточно,

– пояснил высокопоставленный европейский чиновник.

Белый дом отрицает кризис в отношениях

Официальные представители администрации президента США отрицают наличие проблем с союзниками. В Белом доме утверждают, что поддерживают регулярный контакт с региональными партнерами еще со времен начала операции "Epic Fury".

"Иран сейчас изолирован больше, чем когда-либо ранее, вследствие своих террористических действий", – заявил представитель Белого дома.

Однако эксперты отмечают снижение доверия к Вашингтону. Директор практики Ближнего Востока и Северной Африки в Eurasia Group Фирас Максад подчеркнул, что союзники чувствуют себя необоснованно втянутыми в войну, которую Трамп теперь не может завершить.

Экономическое и военное давление на Саудовскую Аравию

Наибольший удар в последнее время пришелся на Эр-Рияд. Помимо атак со стороны Ирана и проиранских группировок в Ираке, королевство стало мишенью для йеменских хуситов.

Силы хуситов регулярно наносят удары по саудовской энергетической инфраструктуре и пытаются перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Поскольку Тегеран заблокировал Ормузский пролив еще в первые дни войны, экспорт саудовской нефти критически зависит от портов Красного моря.

Отношение лидеров стран Персидского залива к конфликту существенно изменилось. В начале войны Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн надеялись на быструю победу, но после апрельских переговоров между США и Ираном стало ясно, что иранский режим не падет.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном в июне был шуткой. Эти условия нам не нравились, поэтому соглашение быстро сошло на нет,

– рассказал доцент кафедры истории Кувейтского университета Бадер Аль-Саиф.

Несмотря на растущее недовольство, у арабских государств нет немедленной жизнеспособной альтернативы десятилетнему партнерству с Вашингтоном. Они вынуждены полагаться на американское оборудование, боеприпасы и разведданные.

Что бы мы ни делали, мы не можем сказать "нет" Соединенным Штатам,

– резюмировал один из чиновников Персидского залива.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что после победы над Ираном хочет объявить Ормузский пролив территорией США. Американский президент не уточнил, как именно планирует реализовать такое заявление, но подчеркнул, что пролив, по его мнению, должен принадлежать Соединенным Штатам.