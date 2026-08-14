Такое заявление Дональд Трамп сделал во время выступления 14 августа.

Что сказал Трамп об Ормузском проливе?

И после того, как мы одержим победу над Ираном, который потерпит очень тяжелое поражение, – очень скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

– сказал американский лидер.

По его мнению, это что-то такое, что "является" Ормузским проливом – территорией США.

"У нас есть блокада. Ни одно судно не проходит, если мы этого не захотим", – резюмировал Трамп.

Напомним, движение судов через Ормузский пролив резко сократилось после новых атак Ирана. В четверг, 13 августа, были атакованы два судна Объединенных Арабских Эмиратов, после чего большинство танкеров фактически прекратили движение через пролив.

В то же время ранее Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты Америки полностью очистили Ормузский пролив от мин. Также американцы взяли на себя абсолютный контроль над этим стратегически важным водным путем.