Таку заяву Дональд Трамп зробив під час виступу 14 серпня.

Що сказав Трамп про Ормузьку протоку?

І після того, як ми завершимо перемогу над Іраном, який зазнає дуже сильної поразки, – дуже скоро я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів.

– сказав американський лідер.

На його переконання, це те, що Ормузька протока "являє собою" – територію США.

"У нас є блокада. Жоден корабель не проходить, якщо ми цього не захочемо", – резюмував Трамп.

Нагадаємо, рух суден через Ормузьку протоку різко скоротився після нових атак Ірану. У четвер, 13 серпня, були атаковані два судна Об'єднаних Арабських Еміратів, після чого більшість танкерів фактично припинили рух через протоку.

Водночас раніше Дональд Трамп заявляв про те, що Сполучені Штати Америки повністю очистили Ормузьку протоку від мін. Також американці перебрали на себе абсолютний контроль над цим стратегічно важливим водним шляхом.