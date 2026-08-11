Про це заявив президент Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

Що сказав Трамп про контроль США над Ормузькою протокою?

Американський лідер деталізував поточну ситуацію в регіоні Ормузької протоки. За словами Трампа, військово-морські сили США забезпечили безпеку судноплавства, оперативно реагуючи на будь-які загрози.

Вона зараз відкрита. Послухайте, єдиний, хто зараз має контроль над Ормузькою протокою, – це Військово-морські сили Сполучених Штатів,

– наголосив Дональд Трамп.

Президент також пояснив специфіку роботи американських військових у цій акваторії.

"Вони час від часу скидають міну, а ми цю міну знаходимо. Знаєте, ми розмінували всю протоку, як ви, напевно, можливо, чули, а можливо, і не чули", – зазначив він.

Трамп додатково підкреслив, що Сполучені Штати контролюють протоку на всі "100%".

Раніше того ж дня він озвучив нову умову для початку діалогу з Іраном. Американський лідер заявив, що вимагатиме від цієї країни компенсації за минулі неправомірні дії.

Ця заява пролунала після того, як Тегеран висунув власну вимогу щодо американської компенсації як передумови для відкриття Ормузької протоки. Іранська сторона також зазначила, що самої лише угоди з Оманом щодо управління протокою буде недостатньо для відновлення руху водним шляхом, якщо Сполучені Штати не виконають їхній перелік умов.

Нагадаємо, The Wall Street Journal писав, що Дональд Трамп упродовж кількох тижнів готувався оголосити перемогу над Іраном. На заваді стали жорсткіші умови Тегерану щодо Ормузької протоки.