Об этом заявил президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Овальном кабинете.

Что сказал Трамп о контроле США над Ормузским проливом?

Американский лидер подробно рассказал о текущей ситуации в регионе Ормузского пролива. По словам Трампа, военно-морские силы США обеспечили безопасность судоходства, оперативно реагируя на любые угрозы.

Он сейчас открыт. Послушайте, единственные, кто сейчас контролирует Ормузский пролив, – это Военно-морские силы Соединенных Штатов,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Президент также объяснил специфику работы американских военных в этой акватории.

"Они время от времени сбрасывают мину, а мы эту мину находим. Знаете, мы разминировали весь пролив, как вы, наверное, возможно, слышали, а возможно, и не слышали", – отметил он.

Трамп дополнительно подчеркнул, что Соединенные Штаты контролируют пролив на все "100%".

Ранее в тот же день он озвучил новое условие для начала диалога с Ираном. Американский лидер заявил, что будет требовать от этой страны компенсации за прошлые неправомерные действия.

Это заявление прозвучало после того, как Тегеран выдвинул собственное требование о выплате американской компенсации в качестве предварительного условия для открытия Ормузского пролива. Иранская сторона также отметила, что одного лишь соглашения с Оманом об управлении проливом будет недостаточно для возобновления движения по водному пути, если Соединенные Штаты не выполнят их перечень условий.

Напомним, The Wall Street Journal писал, что Дональд Трамп в течение нескольких недель готовился объявить о победе над Ираном. Препятствием стали более жесткие условия Тегерана в отношении Ормузского пролива.