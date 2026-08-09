Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Что помешало заявлению Трампа?

Американские чиновники заявили изданию, что Дональд Трамп в частных беседах с ближайшими помощниками также допускал возможность отказа от ядерной сделки. Однако достичь договоренностей стало сложнее, поскольку Тегеран выдвинул самые жесткие условия для возобновления свободного судоходства в Ормузском проливе.

Представитель Белого дома заявил, что США уже достигли всех поставленных военных целей в отношении Ирана. В то же время Трамп сейчас сосредоточен на обеспечении беспрепятственной перевозки энергоносителей через Ормузский пролив. Он оставляет военные варианты в запасе на случай, если Иран и в дальнейшем будет наносить удары по судам.

По словам собеседников издания, в последнее время американский лидер предполагал, что Иран вряд ли сможет возобновить свою ядерную деятельность, пока он будет президентом. На это якобы повлияло уничтожение американцами трех основных ядерных объектов Ирана в 2025 году.

В то же время, по мнению Трампа, американская разведка может выявить попытки Тегерана восстановить уничтоженные объекты или тайно создать ядерное оружие. Угроза новых ударов со стороны США в данном случае может стать долгосрочным сдерживающим фактором, убежден он.

При условии контроля над ядерной программой Ирана и возобновления судоходства через Ормузский пролив Трамп, скорее всего, согласится продлить действующее перемирие на неопределенный срок. А если Тегеран полностью откроет пролив, то Соединенные Штаты могут отменить военную блокаду иранских портов.

Ранее СМИ писали, что США могут зайти в тупик в войне с Ираном, если продолжат военную эскалацию. Главный генерал Дэн Кейн призывает администрацию Трампа искать путь к завершению конфликта.