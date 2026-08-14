Об этом сообщает Reuters.

Что происходит в Ормузском проливе?

После срыва перемирия Иран возобновил атаки на суда, проходящие через Ормузский пролив. Тегеран обвиняет отдельные корабли в попытках пройти по стратегическому водному пути без его разрешения.

Национальная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов сообщила, что два ее судна, проходившие через пролив вечером 13 августа, подверглись атакам. Правительство ОАЭ возложило ответственность за инцидент на Иран, однако Тегеран оперативно не прокомментировал эти обвинения.

По данным аналитической компании Kpler, в пятницу через пролив прошли лишь несколько судов. Среди них был зерновоз, который зашел в иранские воды, а также пустое судно для перевозки сухих грузов, двигавшееся в противоположном направлении.

Отдельно через Ормузский пролив следовал пустой танкер для перевозки сжиженных нефтепродуктов. При этом 14 августа не было зафиксировано прохождения ни одной партии сырой нефти.

Для сравнения: в четверг пролив пересекли девять судов, а в среду – пять. Часть судов может оставаться незамеченной, поскольку некоторые из них отключают транспондеры.

До начала войны между США и Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 130 судов. Нынешнее сокращение трафика демонстрирует масштаб влияния военной ситуации на один из ключевых мировых транспортных маршрутов.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мирового энергетического рынка, поскольку через него проходят значительные объемы нефти и других энергоносителей из стран Персидского залива. Аналитик Verisk Maplecroft Торбьорн Солведт отметил, что способность Ирана ограничивать судоходство через пролив является одним из главных рычагов Тегерана в переговорах.

Между тем 13 августа парламентский комитет Ирана одобрил план, касающийся режима судоходства через Ормузский пролив, сообщило полуофициальное агентство Tasnim. Документ предусматривает запрет на транзит активов и оборудования, связанных с США, Израилем и другими странами, которые Иран считает "враждебными".

Напомним, что всего 11 августа Соединенные Штаты Америки заявили, что полностью очистили Ормузский пролив от мин. Также американцы взяли на себя полный контроль над этим стратегически важным водным путем.