Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на арабських та західних чиновників.

Які настрої панують серед союзників Трампа у Перській затоці?

Невдоволення регіону викликане непослідовністю американського президента. Останніми тижнями він неодноразово погрожував Ірану, але згодом відкликав свої заяви, посилаючись на прогрес у переговорах.

Трамп почав цю війну, і ми платимо за це ціну,

– зазначив один із чиновників Перської затоки на умовах анонімності.

За його словами, рівень гніву щодо Сполучених Штатів досяг найвищої точки з лютого, коли американські та ізраїльські сили атакували іранські об'єкти.

Хоча Катар і Бахрейн продовжують приймати великі американські бази, розчарування змушує деякі держави шукати нові домовленості. Минулого тижня Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан підписали угоду про взаємну оборону.

Цей пакт свідчить, що три потужні сунітські держави намагаються диверсифікувати свої партнерства у сфері безпеки. У їхньому розумінні США недостатньо,

– пояснив високопоставлений європейський чиновник.

Білий дім заперечує кризу у відносинах

Офіційні представники адміністрації президента США відкидають наявність проблем із союзниками. У Білому домі стверджують, що підтримують регулярний контакт із регіональними партнерами ще з часів початку операції Epic Fury.

"Іран зараз ізольований більше, ніж будь-коли раніше, внаслідок своїх терористичних дій", – заявив представник Білого дому.

Проте експерти фіксують зниження довіри до Вашингтона. Директор практики Близького Сходу та Північної Африки в Eurasia Group Фірас Максад підкреслив, що союзники відчувають себе безпідставно втягнутими у війну, яку Трамп тепер не може завершити.

Економічний та військовий тиск на Саудівську Аравію

Найбільшого удару останнім часом зазнав Ер-Ріяд. Окрім атак з боку Ірану та проіранських угруповань в Іраку, королівство стало мішенню для єменських хуситів.

Сили хуситів регулярно завдають ударів по саудівській енергетичній інфраструктурі та намагаються перекрити Баб-ель-Мандебську протоку. Оскільки Тегеран заблокував Ормузьку протоку ще в перші дні війни, експорт саудівської нафти критично залежить від портів Червоного моря.

Ставлення лідерів Затоки до конфлікту суттєво змінилося. На початку війни Саудівська Аравія, ОАЕ та Бахрейн сподівалися на швидку перемогу, але після квітневих переговорів між США та Іраном стало зрозуміло, що іранський режим не впаде.

Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном у червні був жартом. Ці умови нам не подобалися, тому угода швидко зійшла нанівець,

– розповів доцент історії Кувейтського університету Бадер Аль-Саїф.

Попри зростаюче невдоволення, арабські держави не мають негайної життєздатної альтернативи десятилітньому партнерству з Вашингтоном. Вони змушені покладатися на американське обладнання, боєприпаси та розвіддані.

Що б ми не робили, ми не можемо сказати ні Сполученим Штатам,

– резюмував один із чиновників Затоки.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що після перемоги над Іраном хоче оголосити Ормузьку протоку територією США. Американський президент не уточнив, як саме планує реалізувати таку заяву, але наголосив, що протока, на його думку, має належати Сполученим Штатам.