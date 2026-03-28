"Сонный" или "бесчестный": Трамп похвастался оскорбительными прозвищами, которые он дал Байдену
Нынешний президент США Дональд Трамп часто критикует своего предшественника. Он снова похвастался оскорбительными прозвищами, которые дал Джо Байдену.
Это произошло во время его выступления на конференции Future Investment Initiative во Флориде 28 марта.
Что сказал Трамп о Байдене?
Трамп заявил, что на протяжении всего президентского срока Байдена для него было два прозвища – "Бесчестный Джо" и "Сонный Джо".
"Это всегда было, знаете, почти поровну", – сказал нынешние американский президент.
По словам Трампа, он иногда даже проводит внутренний опрос: какой вариант точнее – "сонный" или "бесчестный".
Почти паритет. Мне нравится "сонный",
– отметил он.
Почему критикуют Байдена?
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт критиковала Джо Байдена за "чрезмерную" помощь Украине. Она называла его "глупым".
Недавно Трамп критиковал экономическую политику Байдена. В частности, за рекордные бюджетные и торговые дефициты.
К слову, Трамп критикует и Зеленского из-за Байдена. Летом 2019 он позвонил украинскому президенту и, как рассказал 24 Каналу профессор международной политики Института Клинтона Скотт Лукас, попросил предоставить дезинформацию, чтобы скомпрометировать Байдена.