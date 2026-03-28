Это произошло во время его выступления на конференции Future Investment Initiative во Флориде 28 марта.
Что сказал Трамп о Байдене?
Трамп заявил, что на протяжении всего президентского срока Байдена для него было два прозвища – "Бесчестный Джо" и "Сонный Джо".
"Это всегда было, знаете, почти поровну", – сказал нынешние американский президент.
По словам Трампа, он иногда даже проводит внутренний опрос: какой вариант точнее – "сонный" или "бесчестный".
Почти паритет. Мне нравится "сонный",
– отметил он.
Почему критикуют Байдена?
Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт критиковала Джо Байдена за "чрезмерную" помощь Украине. Она называла его "глупым".
Недавно Трамп критиковал экономическую политику Байдена. В частности, за рекордные бюджетные и торговые дефициты.
К слову, Трамп критикует и Зеленского из-за Байдена. Летом 2019 он позвонил украинскому президенту и, как рассказал 24 Каналу профессор международной политики Института Клинтона Скотт Лукас, попросил предоставить дезинформацию, чтобы скомпрометировать Байдена.