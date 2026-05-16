36 врачей в США сомневаются над пригодностью Трампа занимать должность президента, –СМИ

36 американских врачей обнародовали открытое письмо, в котором поставили под сомнение пригодность Дональда Трампа занимать должность президента. Эксперты отмечают ухудшение когнитивных функций, нарушение самоконтроля и риски для глобальной безопасности из-за его поведения.

В Белом доме отвергают эти предостережения, ссылаясь на плановые медицинские осмотры и отличное физическое состояние президента. Об этом говорится в статье Zeit.

Что не так с Трампом?

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре дискуссий относительно своего физического и психического состояния. 36 американских врачей, среди которых неврологи, психиатры и психологи, опубликовали открытое письмо, в котором выразили серьезные опасения относительно способности Трампа выполнять обязанности главы государства.

Медики отмечают, что в течение последнего года наблюдали за публичным поведением президента и пришли к выводу о возможном ухудшении его когнитивных функций. Они обратили внимание на неорганизованные речи, бессодержательные высказывания, путаницу фактов и сонливость во время важных мероприятий.

Также в письме упоминаются грандиозные и бредовые убеждения, нарушение суждения и недостаток контроля импульсов, что проявляется в резких заявлениях и активности в соцсетях. Врачи подчеркивают, что эти проблемы могут представлять серьезную угрозу для национальной и глобальной безопасности, учитывая полномочия президента в сфере обороны.

В ответ на заявления медиков в Белом доме отметили, что Трамп находится в отличном физическом состоянии и проходит плановые медицинские осмотры. В то же время политики-демократы критикуют президента и отмечают, что сомнения относительно его здоровья только усиливают политическое напряжение в США.

Медицинское сообщество отмечает, что постановка диагноза дистанционно является неэтичной, и призывает к полноценному медицинскому обследованию президента. Ожидается, что в ближайшее время Трамп пройдет ежегодный осмотр, результаты которого будут обнародованы в ограниченном формате.

Что известно о давней болезни Трампа?

79-летний президент США Дональд Трамп снова оказался в центре дискуссий относительно своего физического и психического состояния. Лицензированный физиотерапевт Адам Джеймс предположил, что у главы Белого дома могут быть неврологические нарушения, в частности лобно-височная деменция. Это прогрессирующее заболевание обычно длится 7 – 12 лет, но эксперт предполагает, что в случае Трампа болезнь может развиваться быстрее, и оценивает остаток его жизни в 2 – 4 года.

Среди симптомов, которые вызывают беспокойство, Джеймс назвал необычную походку президента с размашистыми движениями ног, проблемы с удержанием равновесия и слабость одной стороны тела. Также эксперт обратил внимание на невнятную речь, путаницу в базовых фактах и повторение одних и тех же фраз.

По словам Джеймса, вероятные изменения в лобной доле мозга могут подтвердить МРТ и когнитивные тесты. Он также отметил проблемы с контролем импульсов, проявляющиеся в публичном обсуждении конфиденциальной информации.

Физиотерапевт отметил, что преклонный возраст, когнитивные нарушения и хронические заболевания могут значительно ускорить течение болезни, а даже доступ к лучшей медицине не гарантирует улучшения без соблюдения рекомендаций врачей.