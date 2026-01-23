Возврат замороженных активов и компенсация расходов: как Путин хочет использовать Совет мира

Владимир Путин пытается использовать новосозданный Совет мира Дональда Трампа. Российский диктатор стремится получить благосклонность президента США и договориться о возвращении замороженных российских активов для поддержки российской экономики.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Каким образом Путин может использовать Совет мира?

Аналитики напоминают, что 21 января Путин заявил, что Россия рассмотрит предложение Трампа присоединиться к Совету мира и может оплатить необходимый взнос в размере одного миллиарда долларов из замороженных российских активов, которые хранятся в Соединенных Штатах.

Путин также заявил, что остальные замороженных российских активов в США могут быть направлены якобы на восстановление "территорий, пострадавших во время боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной".

По словам диктатора, этот вопрос он планировал обсудить на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая состоялась поздно вечером 22 января и длилась более трех часов.

В ISW предполагают, что Путин, вероятно, имел в виду оккупированные и уничтоженные Россией территории Украины, а не территории, опустошены российскими ударами, которые до сих пор находятся под контролем Украины.

Аналитики считают, что глава Кремля пытается договориться о размораживании российских активов не только для финансирования Совета мира Трампа, но и для того, чтобы фактически вернуть себе средства и компенсировать расходы, вызванные вторжением в Украину в 2022 году.

Это означает, что даже если за эти деньги будет профинансировано восстановление оккупированных территорий Украины, которые будут оставаться под контролем России, эти средства вернутся в российскую экономику, что поможет России и в дальнейшем интегрировать экономику, общество и инфраструктуру оккупированной части Украины в российскую систему.

Создание Совета мира: коротко о главном