Советники Трампа пользуются оригинальным правилом для взаимопонимания с ним, –The Atlantic

Приближаются 100 дней второй каденции Дональда Трампа. Издание The Atlantic раскрыло немало тайн об американском президенте. В частности, стало известно, каким "оригинальным способом" происходит его коммуникация с советниками.

Так, некоторые советники Трампа научились действовать по неофициальному правилу: они начинают что-то делать только после того, как он скажет это во второй раз, передает 24 Канал.

Смотрите также В команде Трампа серьезно готовятся к возможному импичменту, – Axios

"Говорит много бреда"

Это необходимое и важное правило, потому что, как объяснил один из советников, "он говорит много всякого бреда". Так, например, только, когда Трамп второй раз вспомнил, что хочет взять под контроль Центр Кеннеди, его помощники взялись за дело, и в начале февраля Трамп уволил большинство членов совета и назначил себя председателем.

В материале издания также говорится о том, благодаря чему Трампу удалось вернуться в Белый дом. Свой "камбэк" он начал планировать после поражения на выборах в 2020 году.