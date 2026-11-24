Дональд Трамп стремится как можно скорее добиться заключения мирных соглашений до начала 2027 года. Спешка республиканца обусловлена тем, что в скором времени контроль над обеими палатами Конгресса перейдет к представителям Демократической партии.

В январе 2027 года демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса США, что существенно ограничит возможности Белого дома единолично диктовать политику. Политолог Виктор Таран в эфире 24 Канала подчеркнул, что оппозиция готова оказывать давление как на Москву, так и на Вашингтон ради реальной поддержки Киева. В то же время надежды на скорейшее наступление мира разбиваются о реальные намерения Кремля.

Бюджет России и иллюзия скорого мира

По словам эксперта, оптимистичные заявления об окончании боевых действий в ближайшее время не имеют под собой оснований. Главным доказательством этого является принятый бюджет России на 2027–2029 годы, в котором заложены рекордные средства на силовой блок и военные расходы.

Россияне готовятся не к миру, а к войне,

– подчеркнул Виктор Таран.

Дополнительным вызовом является политическая неопределенность в Европе, обусловленная выборами во Франции и Германии, что несет риски снижения поддержки со стороны партнеров. В таких условиях сотрудничество с Вашингтоном становится определяющим, однако Украина сталкивается с серьезным дипломатическим пробелом.

Виктор Таран объяснил спешку Трампа с миром: видео

Критическая пауза с назначением посла

Политолог назвал серьезной ошибкой отсутствие посла Украины в Соединенных Штатах. По его мнению, кадровая политика во время войны не может основываться исключительно на личной лояльности.

Неоднократно указывали на одну проблему кадровых назначений Владимира Зеленского: он очень часто опирается не на профессионализм, а на личную преданность. К сожалению, в условиях войны такой подход неактуален и уже наносит вред,

– отметил эксперт.

Специалист убежден, что представлять Украину в Вашингтоне должен опытный кадровый дипломат, имеющий связи в обеих партиях американского истеблишмента, например Оксана Маркарова или Павел Климкин, а не военный.

Хороший человек – это не профессия. Нужно назначать кадрового дипломата, который уже имеет опыт и понимает американский политикум и гражданское общество,

– подчеркнул эксперт.

Между тем лоббисты и оппоненты, в частности Илон Маск, уже налаживают контакты с конгрессменами, поэтому затягивание с открытием дипломатического представительства создает опасную паузу для Киева.

Ранее аналитики также объясняли, почему планы республиканцев завершить войну до января не соответствуют планам Кремля, поскольку Москва лишь наращивает выпуск вооружений.