Политолог объяснил спешку Трампа с миром для Украины / Getty Images
Дональд Трамп стремится как можно скорее добиться заключения мирных соглашений до начала 2027 года. Спешка республиканца обусловлена тем, что в скором времени контроль над обеими палатами Конгресса перейдет к представителям Демократической партии.
В январе 2027 года демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса США, что существенно ограничит возможности Белого дома единолично диктовать политику. Политолог Виктор Таран в эфире 24 Канала подчеркнул, что оппозиция готова оказывать давление как на Москву, так и на Вашингтон ради реальной поддержки Киева. В то же время надежды на скорейшее наступление мира разбиваются о реальные намерения Кремля.
популярные видео
Бюджет России и иллюзия скорого мира
По словам эксперта, оптимистичные заявления об окончании боевых действий в ближайшее время не имеют под собой оснований. Главным доказательством этого является принятый бюджет России на 2027–2029 годы, в котором заложены рекордные средства на силовой блок и военные расходы.
Россияне готовятся не к миру, а к войне
Дополнительным вызовом является политическая неопределенность в Европе, обусловленная выборами во Франции и Германии, что несет риски снижения поддержки со стороны партнеров. В таких условиях сотрудничество с Вашингтоном становится определяющим, однако Украина сталкивается с серьезным дипломатическим пробелом.
Виктор Таран объяснил спешку Трампа с миром: видео
Критическая пауза с назначением посла
Политолог назвал серьезной ошибкой отсутствие посла Украины в Соединенных Штатах. По его мнению, кадровая политика во время войны не может основываться исключительно на личной лояльности.
Неоднократно указывали на одну проблему кадровых назначений Владимира Зеленского: он очень часто опирается не на профессионализм, а на личную преданность. К сожалению, в условиях войны такой подход неактуален и уже наносит вред
Специалист убежден, что представлять Украину в Вашингтоне должен опытный кадровый дипломат, имеющий связи в обеих партиях американского истеблишмента, например Оксана Маркарова или Павел Климкин, а не военный.
Хороший человек – это не профессия. Нужно назначать кадрового дипломата, который уже имеет опыт и понимает американский политикум и гражданское общество
Между тем лоббисты и оппоненты, в частности Илон Маск, уже налаживают контакты с конгрессменами, поэтому затягивание с открытием дипломатического представительства создает опасную паузу для Киева.
Ранее аналитики также объясняли, почему планы республиканцев завершить войну до января не соответствуют планам Кремля, поскольку Москва лишь наращивает выпуск вооружений.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии