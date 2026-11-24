У січні 2027 року демократи отримають більшість в обох палатах Конгресу США, що суттєво обмежить можливості Білого дому одноосібно диктувати політику. Політолог Віктор Таран в ефірі 24 Каналу наголосив, що опозиція готова тиснути як на Москву, так і на Вашингтон заради реальної підтримки Києва. Водночас сподівання на швидке настання миру розбиваються об реальні наміри Кремля.

Adv

популярні відео

Бюджет Росії та ілюзія швидкого миру

За словами експерта, оптимістичні заяви про закінчення бойових дій найближчим часом не мають під собою підґрунтя. Головним доказом цього є ухвалений бюджет Росії на 2027 – 2029 роки, в якому закладено рекордні кошти на силовий блок і військові витрати.

Росіяни готуються не до миру, а до війни– наголосив Віктор Таран.

Додатковим викликом є політична невизначеність у Європі, зумовлена виборами у Франції та Німеччині, що несе ризики зменшення підтримки від партнерів. За таких умов співпраця з Вашингтоном стає визначальною, проте Україна стикається із серйозною дипломатичною прогалиною.

Реклама

Віктор Таран пояснив поспіх Трампа з миром: відео

Критична пауза з призначенням посла

Політолог назвав серйозною помилкою відсутність посла України у Сполучених Штатах. На його переконання, кадрова політика під час війни не може базуватися лише на персональній лояльності.

Неодноразово вказували на одну проблему кадрових призначень Володимира Зеленського: він дуже часто спирається не на професіоналізм, а на особисту відданість. На жаль, в умовах війни такий підхід є нерелевантним і вже шкодить– зазначив експерт.

Фахівець переконаний, що представляти Україну у Вашингтоні має досвідчений кадровий дипломат зі зв'язками в обох партіях американського істеблішменту, як-от Оксана Маркарова чи Павло Клімкін, а не військовий.

Гарна людина – це не професія. Треба ставити кадрову людину, яка вже має досвід і розуміє американський політикум та громадянське суспільство– підкреслив експерт.

Реклама

Тим часом лобісти та опоненти, зокрема Ілон Маск, уже налагоджують контакти з конгресменами, тому затягування з дипломатичним представництвом створює небезпечну паузу для Києва.

Раніше аналітики також пояснювали, чому плани республіканців завершити війну до січня не відповідають планам Кремля, оскільки Москва лише нарощує випуск озброєння.