Про це в ефірі 24 Каналу розповів політичний консультант і експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко. При цьому поспіх команди республіканців зумовлений внутрішньополітичним графіком у США — початком роботи нового Конгресу, де більшість здобули демократи. Політики намагаються отримати бодай короткострокову деескалацію терміном на тиждень чи 30 днів для демонстрації швидких дипломатичних досягнень, проте це не означає реального закінчення війни.

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Чому заяви про мир до січня не мають фундаменту?

Як наголосив Остапенко, реальна ситуація на фронті та дії Росії свідчать про протилежне. Ворог не збирається зупинятися і лише нарощує мілітарну потужність.

Наразі Москва закладає рекордний бюджет на війну у 2027 році, збільшує випуск балістичних і крилатих ракет, а також активно розширює потужності з виробництва ударних дронів.

Якщо говорити про об'єктивний факт на землі, то бажання завершити цю війну – це просто бажання. Це не означає, що воно матеріалізується до січня. Росія збільшує своє виробництво балістичних і крилатих озброєнь, розширює потужності з випуску дронів та закладає рекордний бюджет на війну у 2027 році. Реальних фундаментів для завершення війни станом на зараз без повноцінного тиску на Росію я не бачу– сказав Остапенко.

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Він також зазначив, що мова поступок і м'якої сили з Кремлем не працює: Росія просто виграє час і сприймає таку політику як зелене світло для подальших ударів та ескалації.

Чому Трамп хоче завершити війну вже до січня: дивіться відео 24 Каналу

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп намагається досягти мирної угоди між Україною та Росією до початку січня. Водночас Володимир Зеленський застерігав, що Володимир Путін лише імітує прагнення миру, а насправді прагне знищити та окупувати всю державу.