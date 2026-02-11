Меньше боятся Россию: MSI назвал место страны-агрессора в рейтинге угроз для G7

По данным Мюнхенского индекса безопасности (MSI), в 2025 году оценка риска угрозы со стороны России в странах G7 опустилась на восьмое место после того, как в 2024 году она была второй. Хотя Россия все еще рассматривается как значительная угроза, восприятие ее риска снизилось во всех опрошенных странах.

Страны G7 демонстрируют динамику к уменьшению опасений относительно России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Мюнхенского индекса безопасности (MSI).

Что известно об изменениях оценки риска угрозы?

Наибольшие изменения зафиксированы в США и Канаде – там угроза России теперь на 15-м месте, тогда как годом ранее была второй. В Великобритании рейтинг угрозы снизился с первого на третье место, в Германии – со второго на четвертое, во Франции – с четвертого на шестое, а в Италии – с двенадцатого на тринадцатое. Только в Японии оценка риска осталась на четвертой позиции.

В то же время в Китае и Индии Россия остается значительной угрозой, занимая второе и первое места в списке из 32 рисков соответственно. В Бразилии и Южной Африке позиция России улучшилась с девятой на пятую с конца списка.

Аналитики отмечают, что восприятие США как потенциальной угрозы возросло в большинстве стран G7 и БРИКС, кроме Японии и Китая. Негативный рейтинг России улучшился с 20,9% до 18%, тогда как положительный рейтинг Украины снизился с 32,6% до 28,3%.

Обратите внимание! Опрос Мюнхенского индекса безопасности проводился с 5 по 25 ноября 2025 года с участием 1000 респондентов из каждой страны.

