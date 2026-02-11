Країни G7 демонструють динаміку до зменшення побоювань щодо Росії. Про це свідчать результати опитування Мюнхенського індексу безпеки (MSI).

Що відомо про зміни оцінки ризику загрози?

Найбільші зміни зафіксовані у США та Канаді – там загроза Росії тепер на 15-му місці, тоді як роком раніше була другою. У Великій Британії рейтинг загрози знизився з першого на третє місце, у Німеччині – з другого на четверте, у Франції – з четвертого на шосте, а в Італії – з дванадцятого на тринадцяте. Лише у Японії оцінка ризику залишилася на четвертій позиції.

Водночас у Китаї та Індії Росія залишається значною загрозою, займаючи друге та перше місця у списку з 32 ризиків відповідно. У Бразилії та Південній Африці позиція Росії покращилася з дев'ятої на п'яту з кінця списку.

Аналітики відзначають, що сприйняття США як потенційної загрози зросло у більшості країн G7 та БРІКС, окрім Японії та Китаю. Негативний рейтинг Росії покращився з 20,9% до 18%, тоді як позитивний рейтинг України знизився з 32,6% до 28,3%.

Зверніть увагу! Опитування Мюнхенського індексу безпеки проводилося з 5 по 25 листопада 2025 року за участю 1000 респондентів з кожної країни.

Які загрози може становити Росія для НАТО?