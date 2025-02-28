Подошел и обнял: Стармер вспомнил, как встретил Зеленского после ссоры с Трампом

Премьер-министр Великобритании вспомнил визит Владимира Зеленского в Лондон после февральского спора с Дональдом Трампом в Белом доме. Кир Стармер рассказал, как встречал украинского президента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью британского политика для The Times. Он поступил не так, как обычно.

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Как Стармер встретил Зеленского

В пятницу, 28 февраля, Зеленский досрочно покинул Белый Дом после словесной перепалки с Трампом и Джей Ди Вэнсом относительно дипломатического решения конфликта с Россией.

В Лондоне украинского президента встречал Стармер, который решил подойти и обнять его, хотя обычно приветствует гостей на лестнице правительственной резиденции на Даунинг-стрит.

Обычно я бы подождал на ступеньках, чтобы поздравить его (Зеленского – 24 Канал). Но я действительно понимал, что он покинул Белый дом сам. Поэтому я подошел к нему и будто обнял,

– вспоминает премьер.

Кроме того, он также провел Зеленского к машине в конце встречи. "Я хотел, чтобы он знал, что мой дом не покидают в одиночестве", – добавил Стармер.

Напомним, после спора в Овальном кабинете британское правительство выступало в роли медиатора между США и Украиной. По словам премьера, Белый дом давил на его страну, чтобы та раскритиковала поведение украинского лидера.