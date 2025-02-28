Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю британського політика для The Times. Він вчинив не так, як зазвичай.

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Як Стармер зустрів Зеленського

У п'ятницю, 28 лютого, Зеленський достроково покинув Білий Дім після словесної перепалки з Трампом і Джей Ді Венсом щодо дипломатичного вирішення конфлікту з Росією.

У Лондоні українського президента зустрічав Стармер, який вирішив підійти та обійняти його, хоча зазвичай вітає гостей на сходах урядової резиденції на Даунінґ-стріт.

Зазвичай я б почекав на сходинках, щоб привітати його (Зеленського – 24 Канал). Але я справді розумів, що він покинув Білий дім сам. Тому я підійшов до нього і ніби обійняв,

– згадує прем'єр.

Окрім того, він також провів Зеленського до машини наприкінці зустрічі. "Я хотів, щоб він знав, що мій дім не покидають на самоті", – додав Стармер.

Нагадаємо, після суперечки в Овальному кабінеті британський уряд виступав у ролі медіатора між США та Україною. За словами прем'єра, Білий дім тиснув на його країну, аби та розкритикувала поведінку українського лідера.