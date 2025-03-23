Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. Зазначається, що після зусиль Великої Британії президенти України та США відновили контакт.

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Білий дім тиснув на Велику Британію

Кір Стармер пояснив, що під час зустрічі в Овальному кабінеті правильним було б рішення не піддаватися на провокації з боку Трампа.

У той день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично з, знаєте, барвистими прикметниками, щоб описати те, як почуваються інші,

– згадує прем'єр-міністр Британії.

Водночас сам політик тоді вважав, що краще "взяти слухавку і поговорити з обома сторонами", щоб спробувати повернути їх до розуміння одне одного.

За словами Стармера, британський уряд виступав у ролі медіатора між США та Україною, щоб покращити відносини після зустрічі в Білому домі. Зокрема радник із нацбезпеки Джонатан Пауел провів зустріч із Володимиром Зеленським, під час якої переконав того погодитись на ініціативу щодо припинення вогню від США.

До слова, нещодавно спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що він намагався підготувати Володимира Зеленського до зустрічі з Дональдом Трампом. За словами політика, в Овальному кабінеті той припустився помилки, вирішивши "грати на публіку".