Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью британского политика для The Times. Он поступил не так, как обычно.

Смотрите также Британия готовится к возможному военному нападению на свою территорию, – The Guardian

Как Стармер встретил Зеленского

В пятницу, 28 февраля, Зеленский досрочно покинул Белый Дом после словесной перепалки с Трампом и Джей Ди Вэнсом относительно дипломатического решения конфликта с Россией.

В Лондоне украинского президента встречал Стармер, который решил подойти и обнять его, хотя обычно приветствует гостей на лестнице правительственной резиденции на Даунинг-стрит.

Обычно я бы подождал на ступеньках, чтобы поздравить его (Зеленского – 24 Канал). Но я действительно понимал, что он покинул Белый дом сам. Поэтому я подошел к нему и будто обнял,

– вспоминает премьер.

Кроме того, он также провел Зеленского к машине в конце встречи. "Я хотел, чтобы он знал, что мой дом не покидают в одиночестве", – добавил Стармер.

Напомним, после спора в Овальном кабинете британское правительство выступало в роли медиатора между США и Украиной. По словам премьера, Белый дом давил на его страну, чтобы та раскритиковала поведение украинского лидера.