Франция запустила мощный разведывательный спутник CSO-3: поможет ли он Украине

На днях Франция запустила свой разведывательный спутник CSO-3. Он может делать снимки поверхности земли в 3D-формате с разрешением около 35 сантиметров.

Вероятно, кроме Франции данные с него будет получать и Украина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Deffence Express.

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Что известно о спутнике CSO-3, который запустила Франция

Франция 6 марта 2025 года запустила свой новый разведывательный спутник CSO-3, со сверхвысоким разрешением, из Гвианского космического центра. Планируется, что CSO-3 должен проработать на орбите 10 лет.

Учитывая то, что Франция предложила свою разведку Украине, можно предположить, что наша страна будет получать спутниковые снимки сверхвысокого разрешения в том числе с нового CSO-3.

Спутник CSO-3 способен делать снимки в 3D-формате с высоким разрешением в видимой и инфракрасной полосах. CSO-3 сможет проводить разведку одинаково качественно и в ночное время, и в дневное время.

Первый спутник серии – CSO-1 вывели на орбиту в декабре 2018 года, следующий – CSO-2 запустили в декабре 2020 года. Первый и третий спутник находятся на высоте 800 километров, что на выходе дает изображение с разрешением в 35 сантиметров. Но CSO-2 находится значительно ниже на высоте 480 километров, что позволяют делать фото с разрешением в 20 сантиметров.

Запуск CSO-3 планировали осуществить еще в декабре, однако несколько раз переносили. Однако 5 марта европейская ракета носитель Ariane 6 со спутником на борту осуществила старт с и вывела спутник на орбиту.