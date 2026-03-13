Третий раз за неделю: Трамп снова анонсировал "очень сильный" удар по Ирану
- Дональд Трамп анонсировал сильный удар по Ирану, который могут нанести силы США в течение следующей недели.
- Трамп отметил, что Ирану понадобятся годы на восстановление после нанесенного американскими военными ущерба.
Американский президент Дональд Трамп в очередной раз анонсировал сильный удар по Ирану, который, вероятно, силы США нанесут в течение следующей недели.
Соответствующую информацию он рассказал в интервью Fox News, об этом сообщает CNN.
Что заявил Трамп об Иране?
У Дональда Трампа спросили, готовы ли американские военные сопровождать нефтяные танкеры для движения через Ормузскую протоку, которая, как известно, фактически заблокирована после обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Президент США отметил, что к подобным мерам могут прибегнуть в случае необходимости. Он выразил надежду, что все в дальнейшем будет хорошо, и до этого не дойдет. Также Дональд Трамп оценил масштабы последствий, которых претерпел Иран.
По его словам, Иран "столкнется с длительным восстановлением" после недавних военных действий, стране понадобятся "годы на восстановление", поскольку американские военные уже "нанесли сильный ущерб" режиму в Тегеране.
Мы нанесем им очень сильный удар в течение следующей недели,
– сказал он в интервью.
Что этому предшествовало?
Незадолго до этого Дональд Трамп также анонсировал новый удар по руководству Ирана и раскритиковал медиа за утверждение о том, что США проигрывают в этой войне, мол, это военный потенциал Ирана существенно ослаб.
The New York Times писало, что руководитель Пентагона Пит Гегсет, комментируя боевые действия против Ирана, заявил, что задача американских войск заключается в том, чтобы "круглосуточно сыпать смерть и разрушения с неба".
Также он заявил о победе над Ираном, не предоставив никаких доказательств или конкретики. Он отметил, что большинство американцев также поддерживают такое мнение, а Иран сейчас точно находится на грани поражения.