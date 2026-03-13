Третий раз за неделю: Трамп снова анонсировал "очень сильный" удар по Ирану

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз анонсировал сильный удар по Ирану, который, вероятно, силы США нанесут в течение следующей недели.

Соответствующую информацию он рассказал в интервью Fox News, об этом сообщает CNN.

Что заявил Трамп об Иране?

У Дональда Трампа спросили, готовы ли американские военные сопровождать нефтяные танкеры для движения через Ормузскую протоку, которая, как известно, фактически заблокирована после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США отметил, что к подобным мерам могут прибегнуть в случае необходимости. Он выразил надежду, что все в дальнейшем будет хорошо, и до этого не дойдет. Также Дональд Трамп оценил масштабы последствий, которых претерпел Иран.

По его словам, Иран "столкнется с длительным восстановлением" после недавних военных действий, стране понадобятся "годы на восстановление", поскольку американские военные уже "нанесли сильный ущерб" режиму в Тегеране.

Мы нанесем им очень сильный удар в течение следующей недели,

– сказал он в интервью.

Что этому предшествовало?