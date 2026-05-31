После более 20 предупреждений: американцы сбросили ракету на торговое судно, которое направлялось в Иран

Военные США продолжают решительно действовать на Ближнем Востоке. 29 мая американцы ударили по коммерческому судну Lian Star под флагом Гамбии в Оманском заливе.

Об этом проинформировали в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).

Что известно об ударе американцев по судну?

Военные США заявили, что сухогруз двигался в направлении Ирана и пытался нарушить установленную США морскую блокаду после начала эскалации с Тегераном.

По информации CENTCOM, экипаж судна не реагировал на многочисленные предупреждения. После этого авиация США ударила по машинному отделению ракетой AGM-114 Hellfire, что привело к остановке судна. Так, сухогруз прекратил движение в сторону Ирана.

Также в командовании отметили, что это уже шестой подобный случай применения силы против судов, которые пытались прорвать блокаду с 13 апреля.

В то же время, по данным Associated Press со ссылкой на американского чиновника, судно Lian Star после поражения осталось дрейфовать в Оманском заливе. При этом американские силы абордаж не проводили.

Напомним, вечером 26 мая стало известно, что у побережья Омана произошел взрыв на танкере, из-за чего в море вытекло горючее. В целом же, сообщалось, что Иран совместно с Оманом якобы договаривались о совместном взыскании оплаты за проход судов через Ормузский пролив.

Дональд Трамп в ответ на это пригрозил Оману, заявив, что страна должна "действовать как другие государства", иначе США "придётся их взорвать". В то же время Иран отмечает, что контроль над Ормузским проливом не принадлежит США и должен осуществляться во взаимодействии с Оманом.