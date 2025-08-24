В Министерстве обороны США несколько месяцев блокируют использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России. Соответствующую процедуру ввели после смены администрации.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

Что известно об ограничениях Пентагона?

По данным Wall Street Journal, процедура утверждения на высоком уровне в Министерстве обороны, о которой не было объявлено, с конца весны не позволяет Украине применять американские тактические ракетные системы большой дальности, в частности ATACMS, против целей в России.

Разрешать такие удары может только лично министр обороны Пит Хэгсет. Это касается ракет ATACMS, а также британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку они получают целевые данные от США.

В издании отметили, что эту процедуру разработал заместитель министра обороны Элбридж Колби. По мнению журналистов, такая политика фактически перечеркнула решение администрации Байдена, которая позволила Украине наносить удары по территории России.

Использование Украиной дальнобойного оружия