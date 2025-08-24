Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по России дальнобойным оружием, – WSJ
- Пентагон блокирует использование Украиной западного дальнобойного оружия, в частности ракет ATACMS, для ударов по России с конца весны.
- Разрешать удары может только министр обороны США, а процедура была разработана заместителем министра обороны Элбриджем Колби.
- Эта политика противоречит решению администрации Байдена, которая позволила Украине наносить удары по территории России.
В Министерстве обороны США несколько месяцев блокируют использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России. Соответствующую процедуру ввели после смены администрации.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.
Смотрите также Наращивание поставок оружия из США в Украину: какую модель предлагает Трамп
Что известно об ограничениях Пентагона?
По данным Wall Street Journal, процедура утверждения на высоком уровне в Министерстве обороны, о которой не было объявлено, с конца весны не позволяет Украине применять американские тактические ракетные системы большой дальности, в частности ATACMS, против целей в России.
Разрешать такие удары может только лично министр обороны Пит Хэгсет. Это касается ракет ATACMS, а также британско-французских крылатых ракет Storm Shadow, поскольку они получают целевые данные от США.
В издании отметили, что эту процедуру разработал заместитель министра обороны Элбридж Колби. По мнению журналистов, такая политика фактически перечеркнула решение администрации Байдена, которая позволила Украине наносить удары по территории России.
Использование Украиной дальнобойного оружия
К слову, в марте СМИ сообщали, что в Украине полностью закончился запас дальнобойных ракет ATACMS. Всего США передали Украине менее 40 единиц ракет, но закончились они, вероятно, в конце января 2025 года.
Летом 2024 года Украина, вероятно, использовала дальнобойные ракеты для атаки на Крымский мост. В середине августа 2024 года украинцы сделали залп из ATACMS по мосту, однако он выстоял.
Напомним, что в 2024 году Украина неоднократно обращалась к Соединенным Штатам и другим союзникам с просьбой разрешить использование их вооружения для ударов по объектам России, которые находятся на значительном расстоянии от границ Украины, однако Вашингтон достаточно осторожно относился к таким инициативам.
17 ноября 2024 года Джо Байден все же разрешил Киеву бить вглубь России ракетами американского производства дальнего радиуса действия ATACMS.