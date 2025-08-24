У Міністерстві оборони США кілька місяців блокують використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Росії. Відповідну процедуру запровадили після зміни адміністрації.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Wall Street Journal.

Що відомо про обмеження Пентагону?

За даними Wall Street Journal, процедура затвердження на високому рівні в Міністерстві оборони, про яку не було оголошено, з кінця весни не дозволяє Україні застосовувати американські тактичні ракетні системи великої дальності, зокрема ATACMS, проти цілей у Росії.

Дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони Піт Гегсет. Це стосується ракет ATACMS, а також британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, оскільки вони отримують цільові дані від США.

У виданні зазначили, що цю процедуру розробив заступник міністра оборони Елбрідж Колбі. На думку журналістів, така політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена, яка дозволила Україні завдавати ударів по території Росії.

Використання Україною далекобійної зброї