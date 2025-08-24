Пентагон кілька місяців блокує удари України по Росії західною далекобійною зброєю, – WSJ
- Пентагон блокує використання Україною західної далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS, для ударів по Росії з кінця весни.
- Дозволяти удари може лише міністр оборони США, а процедура була розроблена заступником міністра оборони Елбріджем Колбі.
- Ця політика суперечить рішенню адміністрації Байдена, яка дозволила Україні завдавати ударів по території Росії.
У Міністерстві оборони США кілька місяців блокують використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Росії. Відповідну процедуру запровадили після зміни адміністрації.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Wall Street Journal.
Що відомо про обмеження Пентагону?
За даними Wall Street Journal, процедура затвердження на високому рівні в Міністерстві оборони, про яку не було оголошено, з кінця весни не дозволяє Україні застосовувати американські тактичні ракетні системи великої дальності, зокрема ATACMS, проти цілей у Росії.
Дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони Піт Гегсет. Це стосується ракет ATACMS, а також британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, оскільки вони отримують цільові дані від США.
У виданні зазначили, що цю процедуру розробив заступник міністра оборони Елбрідж Колбі. На думку журналістів, така політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена, яка дозволила Україні завдавати ударів по території Росії.
Використання Україною далекобійної зброї
До слова, у березні ЗМІ повідомляли, що в Україні повністю закінчився запас далекобійних ракет ATACMS. Загалом США передали Україні менше ніж 40 одиниць ракет, але закінчилися вони, ймовірно, наприкінці січня 2025 року.
Улітку 2024 року Україна, ймовірно, використала далекобійні ракети для атаки на Кримський міст. У середині серпня 2024 року українці зробили залп з ATACMS по мосту, проте він вистояв.
Нагадаємо, що у 2024 році Україна неодноразово зверталася до Сполучених Штатів та інших союзників із проханням дозволити використання їхнього озброєння для ударів по об'єктах Росії, які знаходяться на значній відстані від кордонів України, проте Вашингтон досить обережно ставився до таких ініціатив.
17 листопада 2024 року Джо Байден все ж дозволив Києву бити вглиб Росії ракетами американського виробництва дальнього радіуса дії ATACMS.