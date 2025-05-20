Про це повідомив в ефірі 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він додав, що Європа не готова одразу дати відсіч російській агресії.

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Хто платитиме за зброю Україні

Але вони мають вирішити, як допомогти Україні швидко й ефективно. Бо якщо Україна не вистоїть – росіяни невдовзі будуть на кордоні з поляками або фінами.

Європа має вирішити, де взяти гроші на зброю для себе та для України. Власного виробництва зброї їм поки що бракує, зволікають. Тож доведеться купувати в США. І тут, як на мене, Трамп прорахував усе дуже по-американськи й цинічно: "Хочете — купуйте зброю, шукайте гроші". У цій історії є і позитив – Європа почне мобілізуватися, бо тепер мусить захищати себе,

– сказав Валерій Клочок.

Він додав, що вже є інформація про перегляд 18-го санкційного пакета. Його, за словами німецького канцлера, нібито вже напрацювали. Цей законопроєкт має посилити санкції проти Росії.

"Що саме він передбачає – сказати важко. Бо 17-й пакет був черговою мильною бульбашкою – про 200 танкерів тіньового флоту. А от 18-й може бути серйознішим. Тепер Європа буде змушена наздоганяти США, які ще з 2014 року запровадили значно більше санкцій проти Росії, ніж ЄС. І тепер європейці просто повинні демонструвати, що готові протистояти Путіну й допомагати Україні", – сказав Клочок.

Він додав, що такі є підсумки телефонної розмови Путіна та Трампа. Європейці очікували, що Трамп вирішить питання війни проти України, але тепер не на ньому відповідальність за припинення агресії – вона тепер і на Брюсселі.

Американські ініціативи підтримки України

Клочок додав, що нова зброя буде для війни проти Росії. Вона виготовлятиметься на американських заводах, можливо – частково й на європейських. Принаймні вже є ініціативи в Європі щодо відкриття заводів для виробництва ракет до американських і європейських систем, зокрема – Patriot.

За це хтось має заплатити. І, як раніше казав Трамп – "не я". Платитиме Європейський Союз. Я не виключаю, що Трамп навіть ініціює законопроєкт про допомогу Україні. Його можуть розглянути не раніше 1 жовтня, коли починається новий фінансовий рік у США. До цього додамо ще час на виробництво й передачу зброї Україні. Тож це історія не на сьогодні,

– сказав Клочок.

Він додав, що притомні ініціативи є як з боку республіканців, так і з боку демократів. Наприклад, санкційний пакет Ліндсі Грема. Він фактично вже розглянутий, але поки що не голосується. Так само й військова допомога може бути проголосована пізніше.