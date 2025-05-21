США больше не могут решать все мировые проблемы, – Рубио

Соединенные Штаты продолжают намекать на свой возможный выход из мирных переговоров. Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США не могут решать "все мировые проблемы".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Новые заявления Марко Рубио

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио намекнул на переосмысление внешней политики администрацией Трампа.

Соединенные Штаты больше не могут решать все проблемы мира,

– заявил Рубио.

По его мнению, в мире происходит "много ужасных вещей", но приоритет надо придавать национальным интересам.

Во время слушаний в Конгрессе вчера, 20 мая, госсекретарь сделал ряд заявлений, в том числе про войну России с Украиной. Он отметил, что Дональд Трамп не пошел ни на какие уступки российскому диктатору.

В то же время Рубио подчеркнул, что президент США не хочет вводить новые санкции против России. "Если действительно будет понятно, что россияне не заинтересованы в мирном соглашении и просто хотят продолжать войну, то до этого вполне может дойти", – добавил он.