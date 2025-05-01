"Пришло время для конкретики": США снимают с себя роль посредника между Украиной и Россией

США меняют подход к войне в Украине. В Госдепе четко дали понять, что Вашингтон больше не будет посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга. Соединенные Штаты меняют свою роль в войне России против Украины.

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В Госдепе озвучили новую роль США в войне в Украине

В Вашингтоне больше не намерены выступать посредником между Киевом и Москвой – теперь именно стороны конфликта должны представить свои четкие мирные инициативы.

По словам Тэмми Брюс, президент Дональд Трамп стремится завершить войну дипломатическим путем. В то же время США будут сосредоточивать внимание не только на Украине.

Президент хочет, чтобы каждое действие, которую мы делаем как нация, была дипломатической,

- подчеркнула Брюс.

Она добавила, что на повестке дня есть и другие глобальные вызовы: "Целый земной шар, который требует определенного внимания".

Поэтому в Госдепе подтвердили позицию, которую ранее озвучивали и сама Брюс, и госсекретарь Марко Рубио – США прекращают участие в роли посредника.

Мы не собираемся летать по всему миру, чтобы проводить посреднические встречи. Сейчас это – между двумя сторонами. Украина и Россия должны представить конкретные идеи, как завершить этот конфликт",

– заявила пресс-секретарь.

Несмотря на это, США оставляют за собой инструмент давления – санкции против России. Брюс подчеркнула, что никаких ограничений Вашингтон не отменяет, а новые санкции остаются на повестке дня.