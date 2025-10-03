США планируют улучшить разведку Украины, чтобы Силы обороны могли бить по объектам в тылу России. Это будет первый шаг к расширению соответствующей программы за время второго срока президентства Дональда Трампа.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Как США будут развивать разведку Украины?

В Соединенных Штатах согласились делиться с Украиной дополнительными разведывательными данными, с помощью которых военные смогли бы поражать цели в России, которые помогают оккупантам вести войну. Речь идет о нефтегазовых российских объектах в тылу.

Источники издания сообщили, что такое сотрудничество станет первым случаем, когда США будут помогать Украине с разведкой с момента возвращения президента Трампа в Белый дом.

Дональд Трамп сейчас менее благосклонен к Кремлю, чем раньше, ведь Владимир Путин не идет на уступки и не готов завершить войну. Американский лидер критиковал Москву, с иронией называя ее "бумажным тигром".

Вопрос еще решается, но американский дал поручение соответствующим агентствам готовиться к передаче разведданных.

Издание Financial Times, пишет, что в окружении Трампа происходит "сейсмический сдвиг" в подходе к поддержке Украины, даже при условии, что США не будут напрямую финансировать удары по России.

Поэтому он и его администрация не выступают против того, чтобы Украина поражала объекты, необходимые для функционирования российской армии. А разведка США может усилить эффективность этих ударов, потому что знает, какие именно цели могут стать полезными.

К тому же Украина надеется, что руководство США согласится предоставить ВСУ ракеты большей дальности американского производства, чтобы наносить больше подобных ударов.

Напомним! В марте США приостановили обмен разведывательными данными с Киевом примерно на неделю. Тогда от этого решения зависела эффективность противодействия России, ведь в основном Силы обороны в своих действиях полагались на американскую разведку.

Поддержка Украины от США: последние новости