США планують покращити розвідку України, аби Сили оборони могли бити по об'єктах в тилу Росії. Це буде перший крок до розширення відповідної програми за час другого терміну президентства Дональда Трампа.

Про це пише 24 Канал з посиланням на NBC News.

Як США розвиватимуть розвідку України?

У Сполучених Штатах погодилися ділитися з Україною додатковими розвідувальними даними, за допомогою яких військові змогли б вражати цілі в Росії, які допомагають окупантам вести війну. Йдеться про нафтогазові російські об'єкти в тилу.

Джерела видання повідомили, що така співпраця стане першим випадком, коли США допомагатимуть Україні з розвідкою з моменту повернення президента Трампа до Білого дому.

Дональд Трамп наразі є менш прихильним до Кремля, ніж раніше, адже Володимир Путін не йде на поступки та не готовий завершити війну. Американський лідер критикував Москву, з іронією називаючи її "паперовим тигром".

Питання ще вирішується, але американський дав доручення відповідним агентствам готуватися до передачі розвідданих.

Видання Financial Times, пише, що в оточенні Трампа відбувається "сейсмічний зсув" у підході до підтримки України, навіть за умови, що США не будуть напряму фінансувати удари по Росії.

Відтак він та його адміністрація не виступають проти того, щоб Україна вражала об'єкти, необхідні для функціонування російської армії. А розвідка США може посилити ефективність цих ударів, бо знає, які саме цілі можуть стати корисними.

До того ж Україна сподівається, що керівництво США погодиться надати ЗСУ ракети більшої дальності американського виробництва, щоб завдавати більше подібних ударів.

Нагадаємо! У березні США призупинили обмін розвідувальними даними з Києвом приблизно на тиждень. Тоді від цього рішення залежала ефективність протидії Росії, адже в основному Сили оборони у своїх діях покладалися на американську розвідку.

