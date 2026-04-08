США будут тесно сотрудничать с Ираном, – Трамп

Трамп заявил, что США будут тесно сотрудничать с Ираном. Последний якобы прошел через "очень продуктивную смену режима"

Об этом президент США заявил в своей соцсети Truth Social 8 апреля.

Что сказал Трамп по Ирану?

Трамп сделал свое заявление по Ирану после установления двустороннего прекращения огня:

Обогащения урана не будет, и Соединенные Штаты, сотрудничая с Ираном, выкопают и вывезут всю глубоко спрятанную ядерную "пыль".

Сейчас он находится под очень тщательным спутниковым наблюдением Космических сил. По словам американского президента, там ничего не трогали с даты нападения на Иран.

Трамп добавил, что США ведут и будут продолжать вести переговоры с Ираном по ослаблению тарифов и санкций.

По его словам, многие из 15 пунктов мирного плана уже согласованы.

Напомним, что Трамп 8 апреля отменил ультиматум Ирана, объявив о двухнедельном прекращении огня. При этом США так и не достигли своих целей на Ближнем Востоке. Как отметил политолог Олег Лесной 24 Каналу, конфликт не исчерпан, а Трамп себе просто придумал победу.

