США будут тесно сотрудничать с Ираном, – Трамп
- Трамп заявил, что США будут сотрудничать с Ираном после "продуктивной смены режима".
- Соединенные Штаты и Иран договорились о прекращении обогащения урана и ведут переговоры по ослаблению тарифов и санкций.
Трамп заявил, что США будут тесно сотрудничать с Ираном. Последний якобы прошел через "очень продуктивную смену режима"
Об этом президент США заявил в своей соцсети Truth Social 8 апреля.
Что сказал Трамп по Ирану?
Трамп сделал свое заявление по Ирану после установления двустороннего прекращения огня:
Обогащения урана не будет, и Соединенные Штаты, сотрудничая с Ираном, выкопают и вывезут всю глубоко спрятанную ядерную "пыль".
Сейчас он находится под очень тщательным спутниковым наблюдением Космических сил. По словам американского президента, там ничего не трогали с даты нападения на Иран.
Трамп добавил, что США ведут и будут продолжать вести переговоры с Ираном по ослаблению тарифов и санкций.
По его словам, многие из 15 пунктов мирного плана уже согласованы.
Напомним, что Трамп 8 апреля отменил ультиматум Ирана, объявив о двухнедельном прекращении огня. При этом США так и не достигли своих целей на Ближнем Востоке. Как отметил политолог Олег Лесной 24 Каналу, конфликт не исчерпан, а Трамп себе просто придумал победу.
Война на Ближнем Востоке: последние новости
8 апреля Израиль совершил самую масштабную атаку по "Хезболле" в Ливане с начала войны на Ближнем Востоке. За 10 минут было поражено более сотни объектов.
Также несмотря на перемирие с Ираном, ОАЭ и другие страны Персидского залива подверглись новым атакам. Например, Кувейт подвергся ударам беспилотниками, тогда как Объединенные Арабские Эмираты обстреливали ракетами.