США могут выдворить Мадуро в одну из стран Персидского залива, – NYT
- Администрация Трампа давит на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку, возможен его переезд в Катар.
- США признали Мадуро членом террористической организации, что стало основанием для военных действий в Карибском море.
Администрация президента США Дональда Трампа активизирует политическое и военное давление на власти Венесуэлы с целью заставить Николаса Мадуро уйти в отставку. Его могут отправить на Ближний Восток.
Мадуро может переехать в Катар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.
Зачем США выдворять Мадуро из Венесуэлы?
По данным источников, приближенных к администрации, госсекретарь Марко Рубио предложил рассмотреть возможность переезда 63-летнего Мадуро в Катар.
Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ любят делать подобные вещи. Это помогает налаживать отношения с США,
– сообщает источник.
При этом подчеркивается, что Мадуро пока не планирует покупку недвижимости в Дохе – рассмотрение Катара как потенциального убежища является исключительно политическим шагом. Ранее Катар уже выступал посредником в мирных переговорах, в частности между Израилем и ХАМАС, и принимал высокопоставленных лидеров в кризисных регионах.
На прошлой неделе Трамп провел переговоры с Мадуро, требуя его отставки. Лидер Венесуэлы предложил передать полномочия вице-президенту и получить амнистию для себя и ближайших союзников.
В то же время администрация США признала Мадуро и его окружение членами иностранной террористической организации, что стало основанием для ударов по лодкам в Карибском море, подозреваемых в наркоторговле. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт объяснила эти действия "самообороной для защиты американцев и жизненно важных интересов Соединенных Штатов".
Что происходит вокруг Венесуэлы?
Авианосец USS Gerald R. Ford прибыл в Карибское море для усиления военного присутствия США у берегов Венесуэлы. Официально США аргументируют присутствие борьбой с наркокартелями, однако это также рассматривается как давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Министр обороны США Пит Гегсет сообщил о начале масштабной военной операции "Южное копье" возле Венесуэлы. Миссия направлена на борьбу с наркотрафиком. Соответствующий приказ отдал американский президент Дональд Трамп.
Администрация Дональда Трампа признала президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство членами иностранной террористической организации.
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Это решение касается всех авиакомпаний.