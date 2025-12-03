США могут выдворить Мадуро в одну из стран Персидского залива, – NYT

Администрация президента США Дональда Трампа активизирует политическое и военное давление на власти Венесуэлы с целью заставить Николаса Мадуро уйти в отставку. Его могут отправить на Ближний Восток.

Мадуро может переехать в Катар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Зачем США выдворять Мадуро из Венесуэлы?

По данным источников, приближенных к администрации, госсекретарь Марко Рубио предложил рассмотреть возможность переезда 63-летнего Мадуро в Катар.

Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ любят делать подобные вещи. Это помогает налаживать отношения с США,

– сообщает источник.

При этом подчеркивается, что Мадуро пока не планирует покупку недвижимости в Дохе – рассмотрение Катара как потенциального убежища является исключительно политическим шагом. Ранее Катар уже выступал посредником в мирных переговорах, в частности между Израилем и ХАМАС, и принимал высокопоставленных лидеров в кризисных регионах.

На прошлой неделе Трамп провел переговоры с Мадуро, требуя его отставки. Лидер Венесуэлы предложил передать полномочия вице-президенту и получить амнистию для себя и ближайших союзников.

В то же время администрация США признала Мадуро и его окружение членами иностранной террористической организации, что стало основанием для ударов по лодкам в Карибском море, подозреваемых в наркоторговле. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт объяснила эти действия "самообороной для защиты американцев и жизненно важных интересов Соединенных Штатов".

Что происходит вокруг Венесуэлы?