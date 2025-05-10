Если Путин откажется прекратить огонь, мы с Трампом усилим помощь Украине, – Стармер

В случае отказа России от прекращения огня, предложенного ранее, союзники совместно с американской стороной усилят военную помощь Украине.

Об этом в субботу, 10 мая, во время совместной пресс-конференции в Киеве по итогам встречи "Коалиции желающих" заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передают корреспонденты 24 Канала.

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Союзники готовы усилить помощь

Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров,

– заявил Кир Стармер.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления санкций против российского энергетического сектора и банковской системы, в случае отказа Москвы идти навстречу в вопросе прекращения огня.

О договоренности относительно дополнительного введения санкций против России сказал и премьер-министр Польши Дональд Туск, подчеркнув, что ключевым элементом для эффективности этого подхода является согласованность с Соединенными Штатами.

В случае нарушения 30-дневного прекращения огня будут введены масштабные санкции. Они уже будут сейчас готовиться и координироваться между американцами и европейцами", – добавил французский лидер Эммануэль Макрон.

Напомним, лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши Великобритании и Польши призвали Россию к 30-дневному прекращению огня во время визита в Киев. Они выразили солидарность с Украиной и заверили в увеличении поддержки во время встречи с Зеленским.