Трампу выгодно продавать Украине оружие, вопрос лишь в одном моменте

Издание Kyiv Post, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах, сообщает, что президент США Дональд Трамп впервые в своем втором сроке согласился продать Украине оружие на сумму от 50 миллионов долларов. Это довольно выгодно американцам, но возникает вопрос: где брать деньги.

Вероятно, украинские партнеры будут финансировать поставки американского оружия в Украину. Но даже несмотря на это, 50 миллионов долларов – лишь капля в море в масштабах потребностей украинской армии. Такое мнение 24 Канала высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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Почему 50 миллионов долларов – это очень мало

С политической точки зрения, для Трампа важно демонстрировать результаты своим избирателям. Продажа оружия Украине – удобный инструмент для этого. США имеют значительные запасы оружия, в частности устаревшего, которым Украина готова пользоваться. Даже техника 1960 – 1970-х годов может быть эффективно использована на поле боя.

Вопрос остается в источниках финансирования. Предположительно, средства на закупку могут поступить от европейских союзников, которые заинтересованы в том, чтобы сдержать войну в пределах Украины и не допустить ее распространения на территорию Европы. Они также заинтересованы в победе нашего государства.

Однако сейчас становится очевидным, что США больше не будут передавать оружие бесплатно – Украина должна его покупать,

– отметил Павел Нарожный.

Для сравнения: предыдущий пакет помощи, согласованный во времена Джо Байдена, составлял 61 миллиард долларов. Если разделить эти средства на 365 дней, получается в среднем примерно 150 миллионов долларов в сутки. Война – это крайне дорогое "удовольствие". Используется чрезвычайно дорогая техника и боеприпасы.

Например, Украина просит у Европейского Союза 2 миллиона артиллерийских снарядов в год. Один снаряд стоит от 3 до 3,5 тысячи долларов. Даже по наименьшей цене – это 6 миллиардов долларов в год только на снаряды. Но кроме боеприпасов, нужна и артиллерия, и самолеты, и ракеты для систем ПВО.

Один выстрел из комплекса Patriot стоит от 2 до 10 миллионов долларов. Есть внутренние цены (для Пентагона) и экспортные – и по какой цене будут продавать нам, пока неизвестно.

Средний обстрел со стороны России может включать от 6 до 15 баллистических ракет, поэтому Украине нужны средства ПВО в огромных количествах.

Заметим, что США и Украина подписали соглашение о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Оно не охватывает все виды полезных ископаемых.