Ймовірно, українські партнери фінансуватимуть постачання американської зброї в Україну. Та навіть попри це, 50 мільйонів доларів – лише крапля в морі у масштабах потреб української армії. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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Чому 50 мільйонів доларів – це дуже мало

З політичного погляду, для Трампа важливо демонструвати результати своїм виборцям. Продаж зброї Україні – зручний інструмент для цього. США мають значні запаси зброї, зокрема застарілої, якою Україна готова користуватися. Навіть техніка 1960 – 1970-х років може бути ефективно використана на полі бою.

Питання залишається в джерелах фінансування. Імовірно, кошти на закупівлю можуть надійти від європейських союзників, які зацікавлені в тому, щоб стримати війну в межах України й не допустити її поширення на територію Європи. Вони також зацікавлені в перемозі нашої держави.

Однак наразі стає очевидним, що США більше не передаватимуть зброю безоплатно – Україна має її купувати,

– зазначив Павло Нарожний.

Для порівняння: попередній пакет допомоги, погоджений за часів Джо Байдена, складав 61 мільярд доларів. Якщо поділити ці кошти на 365 днів, виходить у середньому приблизно 150 мільйонів доларів на добу. Війна – це вкрай дороге "задоволення". Використовується надзвичайно дорога техніка та боєприпаси.

Наприклад, Україна просить у Європейського Союзу 2 мільйони артилерійських снарядів на рік. Один снаряд коштує від 3 до 3,5 тисяч доларів. Навіть за найменшою ціною – це 6 мільярдів доларів на рік тільки на снаряди. Але окрім боєприпасів, потрібна і артилерія, і літаки, і ракети для систем ППО.

Один постріл із комплексу Patriot коштує від 2 до 10 мільйонів доларів. Є внутрішні ціни (для Пентагону) і експортні – і за якою ціною продаватимуть нам, наразі невідомо.

Середній обстріл з боку Росії може включати від 6 до 15 балістичних ракет, тому Україні потрібні засоби ППО у величезних кількостях.

Зауважимо, що США та Україна підписали угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Вона не охоплює всі види корисних копалин.