"Мы получим Гренландию, 100%": Трамп заявил о "хорошей вероятности" аннексии острова

Дональд Трамп в последнем интервью снова высказался о своем желании аннексировать Гренландию. Президент США повторил, что не исключает военного вмешательства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что Трамп говорил о Гренландии

Дональд Трамп заявил, что он "абсолютно" вел реальные переговоры по аннексии Гренландии, которая сейчас является полуавтономной территорией Дании.

Мы получим Гренландию. Да, 100%,

– сказал он.

Американский президент отметил, что существует "хорошая вероятность" того, что США смогут сделать это без военной силы, но он "ничего не снимает со стола".

Отвечая на вопрос о том, какое сообщение России и остальному миру даст приобретение Гренландии, Трамп ответил, что это его не волнует. По его словам, Гренландия – это совсем отдельная тема, это международный мир, безопасность и сила.

"У вас есть корабли, плывущие за пределы Гренландии из России, из Китая и из многих других мест. И мы не позволим произойти тому, что произойдет – что нанесет вред миру или Соединенным Штатам", – добавил он.

Кстати, за день до этого вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Гренландию, где сделал ряд громких заявлений. В ходе визита он пообещал "уважать суверенитет Гренландии", но обвинил Данию в том, что страна "плохо заботилась" об острове.