В 2025 году, накануне и после инаугурации, президент США Дональд Трамп сфокусировался на желании присоединить к Штатам Гренландию. Аналогичные заявления звучали и касательно Канады и Панамского канала. Трамп не исключает не только экономические рычаги, но и военные. Для аннексии ледяного острова, который более трех веков принадлежит Дании, избранный президент даже пригрозил введением высоких пошлин, чтобы заставить Копенгаген согласиться.

Однако дело не только в экономической безопасности, на которой акцентирует Трамп. Попытка Трампа установить контроль над Гренландией может стать "золотой жилой" для нефтяных компаний, но и одновременно запустить цепную реакцию климатических изменений, из которой планета уже не сможет выбраться.

24 Канал разобрался, что стоит за претензиями Трампа на Гренландию и чем грозит это экологии и человечеству.

"Бури, крошка, бури"

По оценкам Геологической службы США, недра Гренландии скрывают около 31,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента и другие энергетические ресурсы, в частности примерно 148 триллионов кубометров природного газа.

Если бы такие запасы были обнаружены в Саудовской Аравии или Катаре, бизнес бы праздновал,

– приводит Politico слова старшего аналитика рынка нефти из компании ICIS Аджая Пармара.

Даже несмотря на сложности с потенциальным строительством трубопроводов для добычи и транспортировки нефти в Гренландии, коммерческие перспективы остаются привлекательными, отмечает эксперт. Однако в 2021 году Гренландия ввела мораторий на разработку нефти и газа. Это произошло после прихода к власти социалистической партии Inuit Ataqatigiit, которая выступает за независимость острова. Ее представители пообещали "серьезно отнестись к климатическому кризису".

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Айсберги у побережья Гренландии / Фото AP

Действия Трампа, если они будут реализованы, могут не только подорвать международные отношения, но и поставить под угрозу глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

Ведь среди предвыборных лозунгов Трампа – "Освобождение американской энергетики" и "Бури, детка, бури" (drill, baby, drill). Избранный президент также заявил о намерении отменить мораторий администрации Байдена на новые газовые проекты и неоднократно отказывался выполнять обязательства США по борьбе с изменением климата.

Как связаны Гренландия и США Гренландия, которая принадлежит Королевству Дания, является крупнейшим островом в мире, однако с населением всего около 58 000 человек. Она имеет внутреннее самоуправление, но вопросы финансов, внешней политики и безопасности остаются под контролем Дании. США давно имеют военные объекты в Гренландии, включая и базу Космических сил. Когда-то здесь даже планировали размещение ядерных ракет.



Несмотря на все, Гренландия имеет сильные политические связи с Данией, Европой и Канадой. И хотя независимость острова остается предметом обсуждения, угроза Трампа использовать экономическое или военное давление считается неприемлемой на острове.

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Экологи опасаются, что в случае аннексии Гренландии Трамп может отменить мораторий на бурение в регионе. Это, по их мнению, может вызвать катастрофический рост выбросов, который активисты называют "углеродной бомбой".

Можно уверенно сказать: ни один сценарий ограничения глобального потепления до 1,5 градуса невозможен без мораториев или запрета на открытие новых нефтяных месторождений,

– говорит Киртана Чандрасекеран, активистка организации Friends of the Earth.

Она предупреждает, что расширение добычи в Гренландии станет разрушительным сигналом для глобального лидерства в сфере климата. Это может дать скептикам в Европе и других странах оправдание просто забыть о проблеме.

Впрочем, сторонники Трампа рассматривают этот шаг не только как экономический, но и как стратегический. В своем интервью Fox News конгрессмен Майк Уолтц, будущий советник Трампа по нацбезопасности, заявил, что дело касается не только Гренландии:

Речь идет об Арктике. Россия пытается стать королем Арктики: у них более 60 ледоколов, некоторые из них оснащены ядерными двигателями. У нас есть только два, и один из них недавно сгорел.

Уолтц также упомянул Китай, который активно строит ледоколы и пытается расширить свои позиции в Арктике: "Это вопрос нефти, газа и национальной безопасности".

Однако добыча ресурсов в Гренландии может стать не только климатической, но и экологической катастрофой, считает Анне Толванен, профессор и директор исследовательской программы Института природных ресурсов Финляндии.



Поселение в Гренландии / Фото Gonzalo Azumendi, laif / Redux

"В северных регионах вегетационный период короткий и холодный, поэтому все виды фауны и флоры находятся на грани выживания", – отмечает она.

Толванен предупреждает, что восстановление природы после вмешательства тяжелой промышленности может занять десятилетия, а иногда даже века.

Как последствия климатического кризиса стали выгодными для Трампа

Еще один интересный фактор действий Трампа – это то, что таяние арктического льда открывает новые морские пути в высоких широтах, делая их все более привлекательными для судоходства.

Роберт О'Брайен, бывший советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, заявил, что Гренландия, где с 1941 года расположена военная база США, играет ключевую роль в противодействии Китаю и России, пишет The Guardian.

Гренландия является чрезвычайно важной для Арктики, которая станет критическим полем битвы в будущем. С потеплением климата Арктика может превратиться в новый транспортный коридор, который уменьшит зависимость от Панамского канала,

– отметил О'Брайен.

Тем временем климатические изменения влияют и на Панамский канал. Засуха, что продолжается в стране с 2023 года, вызвала значительное падение уровня воды в озере Гатун, которое обеспечивает функционирование канала. Из-за этого судоходство в канале сократилось почти на треть.

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Возвращение США к контролю над Панамским каналом, который был передан Панаме по договору 1999 года, могло бы дать Вашингтону стратегическое преимущество в управлении ресурсами, которые становятся все более ограниченными из-за климатического кризиса.

Алис Гилл, бывшая советница Барака Обамы по вопросам климата и ныне эксперт Совета по международным отношениям, отмечает, что климатические изменения приводят к стратегической важности определенных регионов, в частности Арктики и Панамского канала.

Гренландия потеряла огромные объемы льда, что делает ее более привлекательной для добычи редкоземельных элементов и нефти. В то же время Арктический океан становится свободным ото льда на более долгий период, что увеличивает судоходный трафик,

– говорит Гилл.

По ее словам, в Панаме климатические изменения влияют на работу канала и заставляют США искать альтернативные маршруты или добиваться приоритета над Китаем по использованию канала.

"Иронично, что президент, который когда-то называл изменение климата мифом, теперь проявляет интерес к регионам, стратегическое значение которых растет именно из-за климатических изменений", – добавила Гилл.

Интересно! США не единственные, кто пытается воспользоваться последствиями климатических изменений. Китай продвигает идею "полярного шелкового пути", что соединит китайские порты с Европой через Северный морской путь, который становится доступным из-за таяния льда в Арктике.

Гренландия – открытая дверца холодильника

Гренландия также играет ключевую роль в функционировании Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) – океанического течения, которое существенно влияет на климат Земли, включая активность ураганов и зимних штормов. Однако из-за таяния льдов в Гренландии в океан попадает больше пресной воды, что замедляет это течение, отмечает Марк Серрезе, директор американского учреждения в Колорадо, которое занимается изучением снега и льда. Его слова приводит AP.

Остановка AMOC является одной из самых опасных климатических угроз, которая может привести к длительным заморозкам в Европе и частях Северной Америки. Этот сценарий был показан в фильме 2004 года "Послезавтра".

Если эта глобальная система течений значительно замедлится или полностью разрушится, что уже случалось в прошлом, – привычные температуры и осадки кардинально изменятся. Сельское хозяйство будет разрушено, экосистемы обвалятся и нормальная погода станет историей,

– говорит климатолог Дженнифер Фрэнсис из Woodwell Climate Research Center.

Остров уже играет роль в резком похолодании, которое охватило две трети территории США. В 2012 году погодные условия над Гренландией способствовали тому, что супершторм Сэнди обрушился на Нью-Йорк и Нью-Джерси, отмечает эксперт по зимней погоде Джуда Коэн из компании Atmospheric and Environmental Research.

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Благодаря своим массивам льда Гренландия также влияет на движение течения, которое определяет штормы и погоду по всему миру. Часто, особенно зимой, система высокого давления возле Гренландии блокирует воздушные потоки, заставляя арктический воздух обрушиваться на Запад и Восток, затрагивая Северную Америку и Европу, отмечает Коэн.

Гренландию можно представить как открытую дверцу холодильника, через которую выходит холод. Этот регион теплеет в четыре раза быстрее, чем остальной мир, утверждает климатолог из Нью-Йоркского университета Дэвид Холланд. И хотя в недрах Гренландии скрыты ценные редкоземельные минералы, необходимые для телеком-отрасли, а также уран, миллиарды баррелей неразведанной нефти и огромные запасы природного газа, их добыча может безвозвратно нарушить хрупкую экологическую ситуацию в мире. И именно политика Трампа может подвести мир под глобальную климатическую катастрофу.