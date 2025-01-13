Такое мнение в эфире 24 Канала рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, заметив, что кому-то такое поведение похоже на действия Путина. Но на самом деле американский президент и российский диктатор – совсем разные люди.

Смотрите также Для чего Трампу Панамский канал, Гренландия и Канада – 51-м штатом: что вообще происходит

Что задумал Трамп

Как отметил Чаленко, Трамп действительно выражает уважение к автократическим лидерам. Но это скорее реверанс в сторону того, какую власть они имеют в своей стране, а не признание и поддержка автократий.

Трамп и его команда демонстрируют, что они не будут действовать как администрация Байдена. И дальше может быть еще интереснее. Там готовы жестко действовать в борьбе за распределение сфер влияния в мире.

Трамп – бедбой. Это видно по его заявлениям в сторону Гренландии, Панамы. Да и Маск помогает ему с Германией и Великобританией. Думаю, что Трамп хочет актуализировать тему Арктики. Ситуация там близко не решена. А борьба за ресурсы – одно из основных направлений 21 века. Трамп уйдет через 4 года, но хочет обеспечить США лучшие позиции,

– считает Чаленко.

Понятно, что в таком случае Трамп будет действовать непоследовательно. Он делает все, чтобы никто не мог просчитать его дальнейшие шаги.

Напомним, что Трамп не исключил вариант, при котором США применят военную силу, чтобы контролировать Панамский канал и Гренландию. Также он предложил Канаде присоединиться к Штатам.