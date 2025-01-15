Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление канцелярии Фредериксен. Из-за посягательства Трампа на датский остров есть опасения, что Китай будет чувствовать себя свободнее в отношении Тайваня.

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Что говорят в Дании о Гренландии

Метте Фредериксен сослалась на слова премьер-министра Гренландии Мутте Эгеде о том, что остров не продается. Кроме этого, Эгеде заявил, что Гренландия хотела бы получить независимость. Фредериксен подчеркнула: решение о независимости должна принимать сама Гренландия.

Также она "подчеркнула важность укрепления безопасности в Арктике и то, что Королевство Дания готово взять на себя еще большую ответственность за это".

Премьер-министр Дании сказала, что датские компании способствуют росту и созданию рабочих мест в США. А еще ЕС и США имеют общий интерес в увеличении торговли.

В диалоге с Трампом речь шла также о войне в Украине, ситуации на Ближнем Востоке и отношениях с Китаем. В пресс-релизе не указано, что ответил Трамп, впрочем, стороны договорились продолжить диалог.

Показываем Гренландию на карте

Последние заявления по Гренландии

В Politico считают, что "покупка" Гренландии принесет Трампу больше вреда, чем пользы. Ведь США и так получают от острова всё, что нужно.

Россияне воспользовались мировым обсуждением и предложили "распилить" Гренландию. Мол, война в Арктике уже началась, поэтому надо успеть.