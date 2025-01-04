Эгеде сделал соответствующее заявление во время своей новогодней речи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Гренландия в 2023 году представила первый проект конституции

В Гренландии вопрос независимости приобрел популярность в последние годы.

Среди причин – разоблачения неправомерного поведения власти Дании в 20 веке, в частности, ее кампания контроля над рождаемостью, которую стартовала в 60-х годах.

Новому заявлению Эгеде также предшествовали комментарии новоизбранного президента США Дональда Трампа, который захотел "владеть и контролировать" Гренландию, а еще – усилить сотрудничество острова с другими странами. Американский политик уже дважды, в 2019 и 2024 годах, предлагал купить Гренландию, но местное правительство отказывало и подчеркивало, что "мы не продаемся и никогда не будем продаваться".

Пришло время, чтобы мы сами сделали шаг и сформировали наше будущее, также относительно того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кем будут наши торговые партнеры,

– сказал Эгедеу в новогодней речи.

Остров был колонией Дании до 1953 года, и до сих пор остается самоуправляемой территорией Дании, но в 2009 году он получил право требовать независимости путем голосования. Правительство даже в 2023 году представило свой первый проект конституции.

"История и текущие условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не достигло успеха в создании полного равенства. Пришло время для нашей страны сделать следующий шаг. Как и другие страны мира, мы должны работать над тем, чтобы устранить препятствия для сотрудничества – которые мы можем описать как оковы колониализма – и двигаться вперед", – добавил премьер Гренландии.

Большинство населения острова, которое составляет 57 000 жителей, поддерживает независимость. Однако существуют разногласия относительно времени и потенциального влияния такого решения на уровень жизни. Дата голосования по принятию независимости также неизвестна, однако парламентские выборы должны состояться до 6 апреля.

К слову, Гренландия богата полезными ископаемыми, нефть и природный газ, но экономика острова остается хрупкой, зависимой от рыболовства и ежегодных грантов Дании.