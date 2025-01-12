Так, недавно будущий лидер США не исключил возможности применения военной силы для установления контроля над Гренландией, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему захват Гренландии – это плохая идея

Возможно, Дональд Трамп присматривается к стратегическому положению Гренландии в Арктике и ее минеральным запасам, но он забывает, что США уже получают от острова все, что хотят.

Примерно 56 000 гренландцев живут в автономной стране, а бывшая колониальная правительница Дания контролирует их внешнюю политику и безопасность. Десятилетиями гренландцы стремились или по крайней мере мечтали получить полную независимость. Ранее на этой неделе премьер-министр Муте Эгеде заявил, что Гренландия не продается.

По словам Оле Еллекрога, датского журналиста, который жил в Гренландии, местные жители остаются недовольны их отношениями с Данией. "Многие гренландцы которые переезжают в Данию... сталкиваются с большим невежеством и высокомерием со стороны датского народа", – сказал он в комментарии изданию. Вероятно, именно это напряжение в отношениях открыло путь для вмешательства таких фигур, как Трамп. Возможно, бессознательно или, возможно, и целенаправленно.

Копенгаген также оплачивает примерно половину бюджета острова, что является наиболее практическим препятствием на пути к независимости для экономики, которая иначе зависит от креветок.

"Это стоит где-то от 750 до 1 миллиарда долларов в год", – сказал в интервью Йон Рахбек-Клемменсен, доцент Датского королевского колледжа обороны. Другими словами, Гренландия является очень дорогим муниципалитетом среднего размера для Дании.

Инвестиции Европейского Союза в Гренландию также намного больше, чем инвестиции Соединенных Штатов.

Захват Гренландии – покупкой или силой – на самом деле не улучшит перспективы Вашингтона. США имеют три главные цели в Гренландии, и на сегодня они и так достигнуты.

Во-первых, космическая база Питуффик (ранее известная как авиабаза Туле) является важным военным объектом для систем раннего предупреждения и авиации над Арктическим регионом.

Во-вторых, Гренландия активно привлекает инвесторов для развития устойчивой горнодобывающей инфраструктуры для своих месторождений редкоземельных минералов и, возможно, также меди, серебра, платины и титана.

Наконец, США хотят предотвратить вторжение Китая. Под давлением Вашингтона Копенгаген запретил государственной китайской компании разрабатывать проекты трех аэропортов на острове, ссылаясь на то, что это будет угрозой безопасности.

Подытоживая, Рахбек-Клемменсен сказал, что "США уже получают то, что хотят. И это дешево".

Кроме того, минеральные ресурсы Гренландии становятся доступнее, поскольку изменение климата вызывает отступление огромной ледяной шапки, но реальных проектов мало.

Самая развитая шахта вблизи южного края страны, Куаннерсьют или Кванефлейд, была фактически заблокирована от эксплуатации, поскольку ее месторождения редкоземельных элементов смешаны с ураном.

Другие месторождения гораздо меньше и труднее доступны, а это означает, что их разработка потребует огромных инвестиций и много времени на разработку.

Добыча полезных ископаемых может оплатить путь Гренландии к независимости, заменив ежегодные гранты Дании. Однако местные жители обеспокоены потенциальным воздействием на окружающую среду.

"Когда шторм пройдет, вполне может случиться, что США и Гренландия смогут договориться о новой форме сотрудничества", – подытожил Эллекрог.